Volleyballer der TG Bad Waldsee stehen unter Druck

Gelassen die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee um Trainer Agron Jakupi von der Tabellenspitze der Oberliga aus die Dinge auf sich zukommen lassen. Umgekehrt ist die Situation bei den TG-Spielern. Sie stehen nach zwei Spieltagen in der Regionalliga fast schon mit dem Rücken zur Wand.

Die Aufgabe der Frauen beim Spiel am Samstagabend in Burladingen scheint lösbar, wenngleich in dieser frühen Phase der Saison jegliche Prognose auf schwachen Füßen steht. Nach der soliden Leistung im ersten Heimspiel sollte eine derartige wiederholt werden, um die glücklos gestarteten Älbler Frauen bezwingen zu können.

Belastet von zwei 1:3-Niederlagen ist die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön ins letzte Tabellendrittel der Regionalliga gerutscht. Der beste Weg, aus dieser Situation herauszukommen, wäre eine erfolgreiche Vorstellung beim ersten Heimspiel am Samstag (19 Uhr, Sporthalle Eugen-Bolz-Schule) gegen den SV Fellbach II. Dieser Verein ist für die TG wahrhaftig keine Unbekannter. Reihenweise gab es Duelle in den vergangenen zehn Jahren – meist auf Augenhöhe – sehr oft gab die jeweilige Tagesform den Ausschlag.

Hört die Mannschaft der TG den „Warnschuss“, wie es Evi Müllerschön nach dem letzten Match drastisch formulierte, und kann sie ihre Annahmeschwächen abstellen sowie Kampfgeist an den Tag legen, sollte einem Spiel auf Augenhöhe nichts im Weg stehen.