Volleyballer der TG Bad Waldsee schieben vor Weihnachten Frust

Während die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee in Ruhe und Zuversicht in die Weihnachtspause starten können, vertiefen sich die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen des Männerteams. Mit 1:3 (29:27, 24:26, 19:25, 25:27) musste sich das Team von Trainerin Evi Müllerschön in der Regionalliga zu Hause gegen die SG Heidelberg geschlagen geben. Auch im Pokal ist Schluss für die TG – Bad Waldsee verlor ebenfalls zu Hause gegen den Zweitligisten TV Rottenburg.

Die schwarze Serie der TG-Volleyballer riss auch in der Partie gegen die drei Ränge schlechter platzierte SG Heidelberg nicht. Die Quittung für diese Niederlage ist unschwer am aktuellen Tabellenbild abzulesen, wo sich die TG gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen wiederfindet. Dabei hatte Trainerin Müllerschön ihren Spielern drastisch klargemacht, was aktuell in der Liga Sache ist. Dementsprechend gingen die Waldseer auch ans Werk. Ganz anders als die Woche davor sahen die Fans bei der Mannschaft um Scheerer, Dewor, Moosherr und Co. spürbare Kampfbereitschaft und Lauffreude. Dieser lange Atem führte im ersten Satz zu einem spannenden Finish, das die TG knapp für sich entscheiden konnte. Damit war der Hoffnung auf den heißersehnten Sieg nach langer Durststrecke Nahrung gegeben.

Im zweiten Satz waren beide Mannschaften lange Zeit auf Augenhöhe, bis sich die TG durch eine unnötige Diskussion mit den Schiedsrichtern ihre Konzentration zerstörte. Die prompte Quittung folgte in Form des unnötigen Satzverlustes.

In Durchgang drei fand die TG nur zögerlich zurück in die Spur. Eine eklatante Aufschlagschwäche gab Hinweis auf das nun doch etwas angekratzte Nervensystem. Auch fiel es der Bad Waldseer Defensive immer schwerer, verwertbare Bälle zu Zuspieler Simon Scheerer zu bringen. Damit verpuffte die Effizienz der Angriffe, bei denen sich allenfalls Kapitän Pirmin Dewor durch einige Punkte auszeichnete. Im Gegensatz dazu klappte durch die Mitte nur sehr wenig, auch die Außenangriffe zerschellten oft an den konsequenten Blocks der SG. Die Heidelberger lasen das Spiel des Gegners gut und positionierten sich entsprechend. Die Gäste lagen deutlich in Führung, ehe die Bad Waldseer gegen Ende des Satzes – vielleicht durch Leichtsinn des Gegners – wieder etwas zu ihrem Spiel fanden. In dieser Phase schaffte Kirill Penner auf der Außenposition mehrmals hintereinander gelungene Angriffe. Dennoch endete der Durchgang doch recht deutlich und die TG stand nun mit dem Rücken zur Wand.

Unerbittlich schlugen sich beide Kontrahenten im vierten Satz. Keinem Team gelang es zunächst, einen größeren Vorsprung zu erzielen. Unterstützt vom Publikum, das Morgenluft witterte, lieferten sich beide Mannschaften ein sehenswertes Duell. Beim Stand von 14:17 lagen die Bad Waldseer erstmals klarer zurück. Postwendend reagierte die TG aber, glich aus und erkämpfte sich, angetrieben von Dewor und Penner, zu einem Satzball. Dann allerdings riss die Erfolgsserie und eine Reihe von Abwehrfehlern der TG lenkte das Match in die – vom TG-Standpunkt aus gesprochen – falsche Richtung. Das Schicksal war an diesem Tag der TG nicht wohlgesonnen, denn ausgerechnet der zuverlässigste Angreifer drosch beim Matchball für Heidelberg den Ball in den Block des Gegners, von wo aus er unerreichbar für die Bad Waldseer auf deren Boden landete. Trotz großen Kampfes musste die TG die Segel streichen. Ein Punkt wäre durchaus möglich und auch verdient gewesen.