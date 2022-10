Volleyballer der TG Bad Waldsee marschieren weiter

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben in der Regionalliga beim Tabellenvorletzten SV Fellbach klar mit 3:0 (25:19, 25:11, 25:23) gewonnen. Damit setzt sich die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön in der vorderen Tabellenhälfte fest. Das klar klingende Endergebnis täuscht etwas über die tatsächlichen Abläufe des Spiels hinweg, denn dieses 3:0 war kein Spaziergang für Bad Waldsee. Der zweite Satz war allerdings eine überaus deutliche Angelegenheit.

Der Zuspieler ist seit Wochen in brillanter Form

Sieht man von diesem einseitigen Satz ab, benötigten die Bad Waldseer ihre ganze Kampfkraft und auch das Köpfchens ihres Zuspielers Simon Scheerer. Er befindet sich seit Wochen in brillanter Form. Seine Cleverness im Verbund mit der Erfahrung und dem guten Auge der Trainerin sollte sich als spielentscheidend erweisen.

Müllerschön hatte durchaus Sorgen vor der Partie, da einige Stammspieler mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Doch sie konnte eine schlagkräftige Truppe aufs Feld bringen, die sich im Laufe des Spiels erfolgreich ergänzen ließ. Libero Pascal Eisele organisierte die Abwehr mit dem Außenangreifer Robin Cronau, während der zweite Außenangreifer Andreas Beck mit effizienten Angriffsbällen glänzte. Als Mittelblocker gefielen Ralf Sauerbrey und Marc Moosherr, während das Zuspiel bei Scheerer in ebenso bewährten Händen lag wie die diagonale Aufgabe bei Kapitän Pirmin Dewor.

Statt durch die Mitte oder über die Diagonalposition geht es über die Außenangreifer

Überrascht wurde die TG im ersten Satz allerdings durch den starken Start der Fellbacher, die schnell in Führung gingen. Zur Satzmitte war die TG aber dran, und ab diesem Zeitpunkt hatte Bad Waldsee den taktischen Schlüssel zum erfolgreichen Verlauf gefunden. Hatten sich die SV-Spieler und ihr Trainer auf ihre Erfahrungen mit der TG erinnert – man stand sich nicht zum ersten Mal gegenüber – sollte sich das Gästeteam sehr erfolgreich durch ihren Zuspieler dagegenstemmen. Hatten die Fellbacher Cracks mit andauernden Angriffen über die Mitte des Netzes und auf der Diagonalposition seitens der TG gerechnet, drehte Scheerer nicht zuletzt aufgrund der Spielanalyse von Evi Müllerschön den Spieß um und spielte vermehrt zu Andreas Beck auf die Außenposition. Jener ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte ein ums andere Mal den Ball auf des Gegners Boden.

Begleitend dazu erkannte die TG schnell Schwächen im Annahmeriegel der Gastgeber. Bad Waldsee steigerte sich zudem in seinem Defensivspiel und ermöglichte dadurch den zielführenden Aufbau mit abschließenden erfolgreichen Angriffen. Mit 25:19 ging der erste Durchgang verdient an die TG.

Vor dem Spiel gegen Konstanz stehen Schnellangriffe auf dem Trainingsplan

Sehr schnell legte Bad Waldsee im zweiten Durchgang zwischen sich und den Gegner einen gehörigen Abstand. Diesen brachte die TG, ohne sich voll verausgaben zu müssen, deutlich nach Hause. Wieder war es Scheerer gelungen, seine Angreifer vorbildlich in Szene zu setzen. Hochverdient wurde der mittlerweile zum zuverlässigen Routinier gereifte Zuspieler vom Gegner zum wertvollsten Spieler der TG gewählt.

Offensichtlich fühlten sich die Fellbacher in der Folge an ihrer Ehre gekratzt und wollten dem bewährten Volleyballlehrsatz entsprechen, der da heißt, dass der dritte Satz ein neues Spiel bringt. Es blieb jedoch bei der Absicht, denn der durchgehend knappe Vorsprung der TG konnte vom SV nicht geknackt werden. Ein verdientes, auch aufgrund der taktischen Entscheidungen errungenes 3:0 stand damit zu Buche.

Es wäre jedoch nicht Evi Müllerschön, dächte sie angesichts des am Ende doch eindeutigen Sieges nicht schon an die nächste Aufgabe am kommenden Samstag (19 Uhr) zu Hause in der Eugen-Bolz-Halle. Dann steht im USC Konstanz ein Tabellennachbar der Bad Waldseer auf der anderen Netzseite. Konstanz hat nach vier Spielen sechs Punkte, die TG nach fünf Partien elf Punkte. Im Training will Müllerschön noch mal an den Schnellangriffen über die Mitte arbeiten. Die TG-Trainerin spricht vor dem nächsten Spiel von einem Match „in dem alles offen ist“.