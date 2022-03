Volleyballer der TG Bad Waldsee landen Pflichtsieg

Gerade mal 20 Stunden waren nach dem überzeugenden Auftritt gegen die BEG United verflossen, als Evi Müllerschöns Team bereits wieder in der Halle stand. Dieses Mal ging es für d ie Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt – den SV Fellbach II. Vom Spielplan her hätte dieses Spiel in Fellbach stattfinden müssen, doch stand dem Verein am Sonntag keine Halle zur Verfügung. Um das unübersichtliche Tabellenbild nicht noch mehr zu strapazieren und auf Druck der Staffelleitung, verzichtete Fellbach auf das Heimrecht. Das Duell mit dem Tabellennachbarn TG war die letzte wenigstens theoretische Chance, den drohenden Abstieg abzuwenden.

Umgekehrt würde die TG ein Erfolg ganz nahe an das rettende Ufer bringen. Obwohl demnach sehr viel auf dem Spiel stand, verloren sich nur knapp vierzig Fans in der Halle, wohl auch dem warmen Frühjahrswetter geschuldet. Von Beginn an schonte die heimische Trainerin ihren im Vortagsspiel massiv belasteten Kapitän und Haupangreifer Pirmin Dewor. Seine Rolle auf der Diagonalen übernahm – erfolgreich – Routinier Axel Bloching, der im Übrigen von der gegnerischen Mannschaft zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.

Mit einer knappen Führung startete die TG ins Match. Diese geriet schnell in Vergessenheit, als auf Gastgeberseite eine Reihe von Eigenfehlern das Ganze drehte und Fellbach urplötzlich 9:6 in Front lag. Auf die fällige Auszeit mit der zu erwartenden deutlichen Ansprache der Trainerin folgte eine starke Aufschlagsserie von Axel Bloching zum 15:12 für die TG. Das Spiel war gedreht und die Gäste fanden kein geeignetes Mittel um den drohenden Satzverlust abzuwenden. Mitentscheidend für den TG-Erfolg waren in dieser Phase auffällige Punkte des Außenangreifers Andreas Beck. Ein abschließender Aufschlag von Marc Moosherr vollendete einen verdienten Erfolg.

Bange Minuten vergingen in der Mitte des zweiten Durchgangs nachdem Christian Scholze einen harten Ball ins Gesicht verpasst bekam und verletzt vom Feld musste. Zu Satzende griff er wieder ins Geschehen ein und brachte Beruhigung ins teilweise arg hektische TG-Verhalten. Den ganzen Satz lang lagen die Gastgeber knapp in Front und konnten den knappen Abstand ins Ziel bringen. Ausschlaggebend war die Regie der Trainerin, die stets die passenden Worte fand und darüber hinaus erfolgreiche Einwechselentscheidungen traf. Außenangreifer Jakob Büker war es mittels eines unerreichbaren Diagonalballs vorbehalten, den Satzgewinn zu sichern.

Einen ähnlichen Verlauf nahm der dritte Akt dieser Vorstellung. Wieder führte die TG knapp und einige Spieler, die in der Vergangenheit nicht allzu oft auf dem Feld standen, konnten ihr Können unter Beweis stellen. So unter anderem der Lennart Lippmann, dessen jugendliche Frische dem Team guttat. Den Spielabschluss zelebrierte wie schon oft in dieser Spielzeit Zuspieler Simon Scheerer. Eine Reihe gelungener Aufschläge, darunter ein Ass, brachte Verwirrung in die Gästereihen, die gegen Ende wohl nicht mehr an sich glaubten.