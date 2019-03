Volleyballer beenden die Saison in Freiburg

Am letzten Spieltag der Volleyball-Regionalliga tritt die TG Bad Waldsee beim Tabellenletzten FT 1844 Freiburg II an. Der Bundesliganachwuchs des Zweitligisten FT Freiburg rekrutiert sich größtenteils aus jugendlichen Kaderspielern des südbadischen Volleyballverbands. Diese bringen viel Potenzial mit, lassen es in entscheidenden Situationen aber altersbedingt oft an Konstanz und Cleverness vermissen.

In dieser Saison musste Freiburg diverse knappe Satz- und Spielverluste einstecken. Im Hinspiel in Waldsee lieferte die FT den Bad Waldseern eine spannende Partie auf Augenhöhe, kassierte aber eine 1:3-Niederlage. Zwar haben sie sich die Breisgauer in der Rückrunde an die Teams aus Breisach und Karlsruhe herangearbeitet, stehen aber seit dem vergangenen Spieltag als Absteiger fest und können nun am letzten Spieltag unbeschwert aufspielen. Das macht die Aufgabe für die TG sicher nicht einfacher, zumal diese erneut ersatzgeschwächt sind. Allerdings haben aber auch die Waldseer nichts mehr zu verlieren, sie können vom vierten Platz nicht mehr verdrängt werden. Mt einem Sieg könnte sich das Team von Evi Müllerschön und Peer Auer bei gleichzeitigen Niederlagen der vor ihnen liegenden Teams noch verbessern. Spielbeginn am Samstag in Freiburg ist um 16 Uhr.

Als Aufsteiger in die Oberliga haben sich die TG-Spielerinnen bereits zwei Spieltage vor Saisonschluss den Klassenerhalt gesichert und können ebenfalls unbeschwert spielen. Zum letzten Auswärtsspiel fährt die TG am Sonntag um 12 Uhr nach Ditzingen. Die Gastgeberinnen spielen eine starke Saison, bewegen sich die gesamte Saison über im Mittelfeld der Tabelle und rangieren aktuell einen Punkt hinter dem Team von TG-Trainer Jan Herkommer. Bad Waldsee möchte seine glänzende Position verteidigen und wird alles daransetzen, auch in Ditzingen was Zählbares mitzunehmen.

Die U20- und U18-Teams der TG spielen um den württembergischen Jugendpokal. Die U20-Juniorinnen spielen ab 11 Uhr in eigener Halle gegen Friedrichshafen, MADS Ostalb, Eglofs und Tübingen, die U20-Junioren in Ulm gegen die Gastgeber, Ravensburg, Laupheim und Eningen. Am Sonntag spielen die beiden U18-Juniorenteams ab 11 Uhr in der Eugen-Bolz-Sporthalle die U18-Juniorinnen spielen in Kressbronn.