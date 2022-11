Volleyball: Überraschende TG-Niederlage in Nürtingen

So hatten sich Trainer Simon Scheerer und die Bad Waldseer Schlachtenbummler das Spiel bei der TG Nürtingen in der Frauen-Oberliga nicht vorgestellt – und sicher auch die Mannschaft nicht. Am Ende gab es eine knappe 2:3-Niederlage (22:25, 14:25, 25:23, 25:22, 13:15).

Die TG-Frauen starteten in Nürtingen zunächst leicht überlegen, kamen überraschend schnell ins Spiel, ohne jedoch einen größeren Vorsprung markieren zu können. Nach und nach übernahmen die bis zu diesem Spiel Tabellenletzten die Initiative. Die folgenden Unsicherheiten führten bei der TG zu Verkrampfungen und letztlich zu den aus manchen Spielen sattsam bekannten vermeidbaren Eigenfehlern. Logische Folge war der Satzverlust.

Offensichtlich spürten die Platzherrinnen nach diesem Teilerfolg ihre Chance. Den ganzen Schwung des doch überraschenden Spielverlaufs nahmen sie mit in Spielabschnitt zwei. Sehr starke Aufschläge der Nürtinger Spielerinnen taten ein Weiteres, um das Spiel der TG Bad Waldsee gehörig ins Wackeln zu bringen. Das Satzergebnis sprach Bände und zeigte deutlich die Nürtinger Überlegenheit.

Der dritte und vierte Satz allerdings sah eine Gast-TG, die sich endlich wieder auf ihre Stärken besonnen hatte und auf breiter Front erfolgreichen Volleyball demonstrierte. Aus einer überaus stabilen Annahme der gefährlichen gegnerischen Aufschläge über den den konstruktiven Aufbau und die zwingenden Abschlüsse, gepaart mit engagierter Abwehrarbeit zeigten die TG-Frauen ihrerseits die Grenzen der Platzherrinnen auf.

Zum fälligen Tiebreak hatten diese sich jedoch wieder gefangen, wodurch sich ein ausgeglichener offener Schlagabtausch entwickelte. Kein Team war bereit, dem Gegner durch Fehler entgegenzukommen, bis beim Stand von 13:13 auf der Bad Waldseer Seite eben dieses geschah. Zwei unglückliche Fehler führten zum 13:15 aus Waldseer Sicht und damit zum 2:3-Endstand. Die TG Nürtingen stieß in der Tabelle der Frauen-Oberliga um zwei Plätze vor, während trotz der Niederlage die TG den dritten Rang halten konnte.