Volleyball-Regionalliga: TG Bad Waldsee steht vor Pflichtsieg

Auf dem Papier haben die Männer der TG Bad Waldsee am kommenden Wochenende die leichteste Aufgabe der Volleyball-Regionalliga. Samstag um 16.30 Uhr gastiert die TG nämlich beim Tabellenletzten SV Fellbach II: Für die Bad Waldseer ist es die Chance auf einen Pflichtsieg, und damit möglicherweise auch auf eine Vergrößerung des Abstandes zur Abstiegszone.

Bad Waldsee ist aber gewarnt. In Fellbach taten sich die TG-Teams häufig schwer, dazu steht die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön selbst auch nur bei elf Punkten aus elf Spielen. Konzentration und Konstanz sind wichtig, um die Partie in der Sporthalle Gäuäcker für sich zu entscheiden.

Standortbestimmung für Bad Waldseer Frauen

In der Oberliga der Frauen tritt Bad Waldsee am Samstag um 20 Uhr in Biberach gegen die dortige TG an. Für das mittlerweile trainerlose Bad Waldseer Team ist es eine richtungsweisende Standortbestimmung.