Volleyball-Oberliga: Nervenkraft entscheidet nach hartem Kampf

In der Volleyball-Oberliga der Frauen hat die TG Bad Waldsee mit 3:2 (31:29, 20:25, 15:25, 28:26, 15:7) gegen die TSG Reutlingen gewonnen. Es war ein knapper Sieg zweier ebenbürtiger Mannschaften. Die TG belegt damit den dritten Platz in der Oberliga.

Frühzeitig legte die TSG mit einem deutlichen Vorsprung vor. Den in dieser Anfangsphase zunächst unsicheren, dann aber zusehends mutigeren Gastgeberinnen gelang es im weiteren Satzverlauf den hohen Rückstand zu verringern. In der hochdramatischen Schlussphase, zeichnete sich die TG durch Nervenstärke aus. Mit 31:29 ging der Satz an die Waldseerinnen. Im zweiten Durchgang war das TSG-Team stark verbessert. Dadurch gelang Reutlingen ein verdienter 1:1-Satzausgleich. Jetzt lag das Momentum klar bei den Gästen. Diese begannen mit dem Schwung ihres Satzerfolgs und brillierten durch starke Aufschläge und solides Abwehrverhalten. Der dritte Satz ging somit klar mit 25:15 an die Volleyballerinnen aus Reutlingen.

Nicht viel besser ließ sich der vierte Satz für die TG an. Im Gegenteil. Beim Stand von immerhin 17:9 für Reutlingen schien das Match für die TG verloren. Doch hatten die Gäste die Rechnung ohne Laura Weber und Henriette Elsässer gemacht. Beide stürzten das Gästeteam mit brachialen Aufschlägen in arge Verlegenheiten. In logischer Folge litt dadurch der gegnerische Aufbau und Angriff. Wiederum stellte die TG ihre schon am Anfang gezeigte Nervenkraft unter Beweis und holte den zweiten Satz mit 28:26. Damit war auch die Moral der Reutlingerinnen gebrochen. Langsam ließ ihre Gegenwehr nach und ihr bis dahin tadelloses Defensivverhalten zeigte sich nachhaltig erschüttert. Der schnell herausgespielte Vorsprung im fünften Satz hielt bis zum Spielende. Mit 15:7 holten die Frauen der TG Bad Waldsee den fünften Satz und gewannen damit dank der kämpferischen Leistung mit 3:2.