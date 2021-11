Volles Haus in der Gymnasiumhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie jedes Jahr veranstaltet der Handballverband in ganz Baden Württemberg einen Handballtag für Grundschüler. In Bad Waldsee nahm das Abteilungsleiter und Jugendtrainer Michael Gapp in die Hand. Er kam mit seiner kompletten B-Jugend und anderen freiwilligen Helfern, die die Halle vorbereitet hatten. Die 15 Trainer hatten dann alle Hände voll zu tun, die über 170 Kinder vier Stunden lang ans Handballspielen heranzuführen.

An mehreren Stationen trainierten die Kinder in kleinen Gruppen unter professioneller Aufsicht der aktiven Spieler, verschiedene Wurftechniken und Geschicklichkeit war gefragt. Selbstverständlich durfte auch das Handballspiel in abgewandelter Form nicht fehlen: Beim Mattenball spielen zwei Mannschaften gegeneinander und versuchen, den Ball auf die gegnerische Matte zu legen, und das ohne dass der Ball mehr als drei Schritte weit getragen werden darf. Strahlende und auch geschaffte Kinder freuten sich nach getaner Arbeit bei der Siegerehrung und dem Gruppenbild über ihre Leistung und vielleicht findet ja der eine oder andere Jungspieler den Weg in den Handballverein.