Volkshochschule wieder für 3G geöffnet

Auch in der Volkshochschule Bad Waldsee spürt man den Schwung, den die neuen Corona-Verordnungen mit sich bringen. Die Bildungseinrichtung ist nun wieder für für Genesene, Geimpfte und Getestete geöffnet, wie die VHS mitteilt. Ein Antigen-Schnelltest ist ausreichend. Die Einrichtung bietet nicht nur die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Bereichen fortzubilden, sondern auch Raum für Begegnung und Kontakten mit Gleichgesinnten. Aktuell gibt es noch wenige freie Plätze bei folgenden Kursen.

Unter der Leitung von Michelle Büttner findet der Kurs „Klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ statt. An sechs Kursabenden werden die Teilnehmer mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und in der Region herbeiführt. Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz geben.

Einen Kurs zum Thema Steuererklärung bietet die VHS unter der Leitung von Markus Kieble an. Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs, ihre Einkommenssteuererklärung selbst zu erstellen. Themenschwerpunkte sind die sieben Einkunftsarten im Einkommenssteuerrecht. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Nutzung von "Mein Elster" (elster.de) zur Erstellung und Übertragung der elektronischen Steuererklärung. Der Kurs findet am Samstag, 19. März, von 9 bis 18 Uhr bei der VHS im Raum 2 im Klosterhof 2 in Bad Waldsee statt.

Wer mit Basenfasten abnehmen, entschlacken und sich wohlfühlen möchte, der ist bei einem Kurs von Doris Blattner richtig. Eine Basenfasten-Kur kann helfen, den Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise zu finden, heißt es in einer Ankündigung. Bei dieser Kur werden für eine Woche alle säurebildenden Lebensmittel weggelassen. Dafür kommen Obst, Gemüse und Salat in allen Variationen auf den Speiseplan. Die Sitzungen finden jeweils Donnerstags am 24. und 31. März statt sowie am 7. April und zwar in Raum 2 der VHS im Klosterhof 2 in Bad Waldsee.