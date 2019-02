Volkshochschule Bad Waldsee geht auf Reisen

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee hat ihre erste Studienreise nach Berlin organisiert. Von Dienstag, 7., bis Samstag, 11. Mai, hat sich das Team der VHS mit Unterstützung von engagierten Teilnehmern ein interessantes Programm ausgedacht. Mit dem Zug geht die Reise los und das Hotel Lindemanns verspricht eine hervorragende Unterbringung für die fünf Tage.

Am ersten Tag werden die Teilnehmer bei einer eigens für die Gruppe gebuchten Stadtrundfahrt Geschichte, Kultur und Besonderheiten der Hauptstadt erfahren. Nachmittags steht ein Besuch im Reichstag an. Bei einem Vortrag zu den Aufgaben und Arbeitsweisen des Parlaments können sich die Teilnehmer politisch bilden. Im anschließenden Gespräch mit Axel Müller (MdB) oder einer Vertretung stehen die politischen Akteure Rede und Antwort.

Am nächsten Tag steht eine Führung im Schloss Sanssouci auf dem Programm. Die Lage des Schlosses auf den berühmten Weinbergterrassen und die original erhaltene Raumausstattung aus dem 18. Jahrhundert lassen den Besucher eintauchen in die Welt des „Philosophen von Sanssouci“ Am Nachmittag können die Teilnehmer auf eigene Faust das vielfältige Berlin entdecken, wie zum Beispiel die Museumsinsel, die Hackische Höfe, das Jüdische Museum oder das Nikolaiviertel.

Am Freitag steht dann laut Mitteilung eine Mauertour mit dem Konferenzbike an. Die Teilnehmer passieren Original-Schauplätze wie den Führerbunker, Geisterbahnhöfe und den Flakturm. Nachmittags geht es auf eine Brückenfahrt – die längste Schiffstour durch die Berliner Innenstadt. Am Samstag steht die Heimfahrt an.