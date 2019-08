Vorstandssprecher Josef Hodrus und die Vorstandsmitglieder Georg Kibele und Werner Mayer haben zusammen mit sieben Mitarbeiterinnen deren Betriebsjubiläum feiern dürfen, teilt die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) mit. Bei dem Geldinstitut sei es Tradition, dass die Betriebsjubilare während des Jahres zu einem Frühstück mit dem Vorstand zusammensitzen und dort in kleiner Runde für ihre Treue geehrt werden. Bettina Brik, Elke Frener, Gerda Hörmann, Corinna Prinz, Cordula Schick, Stephanie Späth und Petra Steinhauser-Strauss sind zwischen 10 und 30 Jahren bei der Bank. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg – nur gemeinsam mit Ihnen können wir unsere Ziele erreichen. Für mich ist die lange Verbundenheit zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Zeichen dafür, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind und alle an einem Strang ziehen“, sagte Werner Mayer beim Jubiläumsfrühstück. Insgesamt beschäftigt die VBAO in der Region Allgäu-Oberschwaben rund 450 Mitarbeiter. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit liegt laut Mitteilung bei der regionalen Bank mit 16,43 Jahren weit über dem landesweiten Schnitt (etwa elf Jahre). Foto: VBAO