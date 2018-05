Volksbank Allgäu-Oberschwaben erhält Auszeichnung

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO) ist im Fusionsjahr 2017 mit einem guten Ergebnis gestartet und erhält von der DZ Bank den Preis als „Beste VR-Fördermittelbank 2017“ in Baden-Württemberg. Das teilt die VBAO in einer Pressemitteilung mit.

Josef Hodrus und Georg Kibele, Vorstandsmitglieder der VBAO, nahmen mit den Verantwortlichen Wolfgang Oligmüller, Direktor Firmenkunden, und Agathe Peter, Bereichsleiterin Baufinanzierung & Immobilien, den Preis in Eislingen entgegen. Eigenen Angaben zufolge gab die VBAO knapp 84 Millionen Euro an Fördermitteln aus. Der Fördermittelabsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent ausgeweitet worden. Die abgerufenen Fördermittel teilen sich in die Bereiche Gewerbe, Wohnungsbau und Landwirtschaft auf, wobei mehr als die Hälfte des Volumens in gewerbliche Finanzierungen geflossen sei. „Das Wachstum im Kreditgeschäft ist ungebrochen“, sind sich Wolfgang Oligmüller und Agathe Peter einig.