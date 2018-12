Volksbank Allgäu-Oberschwaben ehrt langjährige Mitglieder

Stefan Scheffold, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), hat in Bad Waldsee 41 Mitglieder der Genossenschaftsbank für ihre langjährige Treue geehrt. 36 davon erhielten eine Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft, fünf Personen seien bereits seit 60 Jahren Mitglied, heißt es in einer Pressemitteilung. „Insgesamt dürfen wir in diesem Jahr 196 Mitglieder für eine Mitgliedschaft von 50, 60, 70 oder 80 Jahren ehren. Es freut mich sehr, dass ein beachtlicher Teil davon aus dem Regionalmarkt Bad Waldsee kommt“, wird Scheffold (links) in der Mitteilung zitiert. Auch Anton Sproll (rechts), Regionalmarktdirektor Bad Waldsee der VBAO, bedankte sich bei den Gästen für ihre Treue. Der Allgäuer Mundartkabarettisten Broadwy Joe trat als Überraschungsgast auf. Foto: VBAO