Vogelplage in der Region: Greifvögel sollen Krähen vertreiben

Beim dritten „Krähengipfel“ der Städte Bad Waldsee, Laupheim und Riedlingen haben sich die Teilnehmer jüngst mit kreativen Lösungsmöglichkeiten befasst, um die Vogelplage möglichst naturschutzkonform in den Griff zu bekommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist Bad Waldsee heuer noch stärker betroffen von der Saatkrähe.

Im vergangenen Sommer wurden hier 120 Nester gezählt, inzwischen seien es knapp 300. Immerhin hat sich nach Einschätzung des Rathauses die Situation in der Altstadt entspannt und die vielen neuen Sitzbänke bleiben bislang kotfrei. Jetzt sei man aber auch auf die Mithilfe privater Gartenbesitzer angewiesen.

Lautes Gekrächze und verschmutzte Terrassen oder Autos

Bei dem Treffen in Laupheim der drei Städte im Beisein von Mitgliedern des Landtags sei das Ziel gewesen, wirksame Strategien unter Berücksichtigung des Naturschutzes zu erarbeiten und das Vorgehen miteinander abzustimmen.

Auch der Laupheimer Falkner sei angehört worden, weil es sich mit dem hohen Aufkommen an Saatkrähen in allen drei Städten ähnlich verhalte: Die in den Grünanlagen angesiedelten Vögel störten mit ihrem lauten Gekrächze (das schon nachts und in den frühen Morgenstunden beginnt) Wohngebiete oder Schulzentren und betroffene Anwohner seien verärgert, weil ihre Terrassenmöbel und Autos verschmutzt werden.

Ein europäischer Wanderfalke mit einer kurz zuvor gefangenen Krähe. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Wie die städtische Pressestelle in Bad Waldsee auf SZ-Anfrage weiter informierte, seien dennoch verschiedene Lösungsansätze gefragt. „Während in Laupheim die Flugbereiche des militärischen Flugplatzes zu berücksichtigen sind und man in Riedlingen mit versprengten Kolonien an den Schulen oder in der Nähe des Friedhofs umgehen muss, ist man hier in Bad Waldsee tatsächlich mit der größten Kolonie konfrontiert“, berichtet Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel.

2020 wurden bekanntlich die ersten 60 Rabenkrähen in der Innenstadt dokumentiert, die sich damals über öffentliche Mülleimer hermachten und Gebäude teilweise stark verschmutzten. Im März 2021 wurde dann ein großes Aufkommen der Vögel im Döchtbühl- und Aschenwald sowie teilweise im Schlosspark registriert (SZ berichtete).

300 Nester in den Bäumen

Im Sommer vergangenen Jahres wurden 120 Nester hoch in den Bäumen gezählt – in diesem Jahr sind es bereits 300, wie die Stadt dazu mitteilt. Immerhin habe sich die Situation in der Innenstadt beruhigt, weil sich die Saatkrähe lieber an größere, zusammenhängende Grünstrukturen halte.

Saatkrähen haben in Bad Waldsee inzwischen 300 Nester gebaut hoch oben in den Bäumen von Döchtbühl- und Aschenwald sowie im Schlosspark. (Foto: Sabine Ziegler)

„Auffällig ist, dass sich die Saatkrähe in den bebauten Gebieten sehr wohlfühlt und gut zurechtkommt“, so Göppel. Die Nester seien häufig an Bäumen mit glatter Rinde zu finden, wie sie die Esche und die Buche aufweise. „Besonders begehrt sind vorgeschädigte Eschen, Efeu an Bäumen hingegen bedeutet oftmals weniger Nester in der Krone.“

Kreative Lösungsansätze und Mithilfe der Bürger gefragt

Und welche Maßnahmen wird die Kurstadt nun ergreifen gegen eine sich abzeichnende Überpopulation dieser Vogelart? Weil die sogenannte Vergrämung im Grünzug zwischen Krumhalde und Schlosspark ausscheiden, sei die Stadt auf der Suche nach kreativen Lösungsansätzen, die den Schutzstatus von Saatkrähen, Bäumen und Lebensräumen gleichermaßen beachten, anderweitig fündig geworden.

Eine Saatkrähe steht auf einem Feld. Die Vögel mit dem blauschimmernden, schwarzen Gefieder und dem langen, schlanken Schnabel aus der Familie der heimischen Rabenvögel ernähren sich von Getreidekörnern, Früchten und Insekten oder graben mit ihrem Schnabel im weichen Boden nach Regenwürmern. (Foto: Symbol: Nagel/dpa)

„Wir möchten ,Revierkonkurrenz’ schaffen, Greifvogelarten anlocken und den Mardern den Zugang zu den Baumkronen erleichtern. Auch wenn dies keine endgültige Lösung ist, so wird doch ein erster Schritt getan“, betont die Pressestelle.

Dazu benötige man die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürger, die einen Garten haben. „Die eine oder andere Nisthilfe oder Ansitzstange für Greifvögel in Privatgärten kann uns helfen.“

Nahrungsangebot scheint in Waldsee gut zu sein

Weil das Nahrungsangebot für Saatkrähen in Bad Waldsee gut zu sein scheint, bittet das Rathaus zudem „dringend“ darum, ihre Kompost-Anlagen mit Deckel abzusichern und die Tiere nicht mehr zu füttern. „Immer wieder wird der Stadtverwaltung von Fütterungen durch Bürger berichtet.“ Dies freue die Krähen und fördere deren Ausbreitung, was nicht das Ziel sei.

Die Saatkrähe ist übrigens nicht nur auf städtischem Terrain zum unbeliebten Tier geworden. Nach Kenntnis der Stadt Bad Waldsee werden diese Vögel auch auf den Feldern und Fluren draußen auf dem Land zum Problem.

„Hier müssen ebenfalls Lösungen gefunden werden und eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und den Jägern wurde deshalb von uns bereits angestoßen“, teilt die Pressestelle abschließend dazu mit.