Virtuelle Ausleihe wird stark nachgefragt

Die neue Plattform des Verbundes „Onleihe“ bietet seit dem Sommer viele Felder, mit denen man gezielt nach Literatur zum Ausleihen suchen kann, das teilt die Stadtverwaltung Bad Waldsee mit. Ist jemand an neuen literarischen Stilen oder Erzähltechniken interessiert, bietet sich beispielsweise die Verlagssuche an. Hat man an einer Reihe Gefallen gefunden, lässt sich über den Reihentitel die ganze Serie anzeigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Solche und andere Suchfelder ließen sich verknüpfen und präzisieren das Ergebnis.

Die „Onleihe Bodensee-Oberschwaben“, ein Verbund, zu dem auch die Stadtbücherei Bad Waldsee gehört, habe im Corona-Jahr so hohe Ausleihzahlen wie nie zuvor verzeichnet. Mit dem Effekt, dass Medien vor allem auf den ersten Seiten des Bildschirmauftritts oftmals entliehen seien und es den Anschein habe, dass es kaum verfügbare Titel gäbe. Dieser Anschein trüge, denn das Angebot umfasse etwa 24 000 Titel werden, darunter knapp 8000 Romane, 3000 Jugendromane, 3000 Kinderbücher und mehr als 7500 Sachbücher. Viele der Titel seien in Mehrfachlizenzen vorhanden. Hörspiele, Zeitungen und Zeitschriften gebe es ebenfalls. Das gesamte Angebot sei das Ergebnis einer Auswahl durch die Lektorinnen und entspreche den Qualitätsstandards, die in öffentlichen Bibliotheken gelten. Der Verbund nehme zudem Leserwünsche über seine Homepage entgegen. Jeder könne außerdem in seiner Bibliothek vor Ort Wünsche äußern.

Die virtuelle Bibliothek habe große Vorteile, müsse aber speziell gehandhabt werden, so die Stadtverwaltung. Aus dem Angebot öffentlicher Bibliotheken sei sie aber nicht mehr wegzudenken, als Serviceerweiterung und andere Dimension des Lesens.