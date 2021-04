Vinzenz Martin aus Bad Waldsee feiert 90. Geburtstag

Vor Kurzem hat Vinzenz Martin aus Bad Waldsee seinen 90. Geburtstag begangen. Auch die Stadtverwaltung gratulierte und ließ ihm einen Geschenkkorb sowie eine Glückwunschkarte von Bürgermeister Matthias Henne sowie eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zukommen. Der Jubilar freute sich sehr über die Anerkennung, wie die Stadt mitteilt. Geboren wurde Vinzenz Martin am 25. März 1931 in Buch bei Bodnegg. Dort ging er zur Schule und absolvierte anschließend in Tettnang eine Lehre zum Fliesenleger, wo er bis 1954 arbeitete. Anschließend kam er durch seine neue Arbeitsstelle nach Bad Waldsee, ebenfalls als Fliesenleger. In ganz Oberschwaben und im Allgäu war er beruflich tätig und gestaltete mit großer Freude unzählige Gebäude unterschiedlichster Art mit. Seinen Ehrentag feierte Vinzenz Martin im Kreise seiner engsten Familienangehörigen. Foto: privat