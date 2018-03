Vierzig Jahre Bildhauerei und kein bisschen müde

Am 4. Februar ist der in Isny geborene Bildhauer, Dozent und Galerist Axel F. Otterbach 70 Jahre alt geworden. Seit 1986 betreut und leitet er die Städtische Galerie Bad Waldsee, im Jahr 2000 gründete er seine eigene Bildhauerschule. Nun richtet ihm die Stadt Bad Waldsee im Museum im Kornhaus, zu dessen Beratern Otterbach seit 2015 zählt, eine Retrospektive auf 40 Jahre künstlerisches Schaffen aus; die Schau trägt den Titel „Zuerst das Modell – Projekte für Kunst am Bau und im öffentlichen Raum“.

Arbeit in Florenz und Carrara

Eine gründliche Ausbildung hat Axel F. Otterbach genossen: 1965-1969 in seiner Steinbildhauerlehre an der Fachschule für Kunsthandwerk und Gestaltung in München, anschließend sattelte er eine dreijährige Ausbildung zum Restaurator in Ulm obendrauf. Ein Arbeitsstipendium für Florenz und Carrara 1979 weitete seinen Blick für das Material und das Thema Licht. Aber Otterbach besitzt auch ein Lehrer-Gen, denn schon vor der Gründung seiner Bildhauerschule, aus der im Lauf der vergangenen 18 Jahre viele Begabungen hervorgingen, hatte er bereits zwei Jahre lang als Dozent für Bildhauerei an der Freien Kunstakademie in Mühlhofen am Bodensee gewirkt; seit 2000 ist er auch Dozent an der Akademie für Gestaltung der HWK Ulm.

Einen “Allrounder“ nannte ihn Uwe Degreif vom Museum Biberach in seiner wohlüberlegten Einführung. Denn die Ausstellung von Modellen im Maßstab 1:10 für Skulpturen, Brunnenanlagen oder Stelen im öffentlichen Raum, die in den vergangenen beiden Jahrzehnten in Oberschwaben, dem Allgäu, in Ulm und auch am Comer See entstanden sind, erfordert, so Uwe Degreif, eine wechselnde Betrachtungsweise. Schließlich sieht man im Miniformat und in der Aufsicht, was einen in natura um ein Mehrfaches überragt. Zudem legte er in einem kompakten historischen Abriss dar, wie die Entwicklung zur freien Skulptur ohne Denkmalcharakter im öffentlichen Raum erst Anfang der 1990er-Jahre in Schwung kam. Es erforderte also einen gewissen “Mut von Akteuren“ wie Otterbach.

Außerdem beschrieb Degreif den mühevollen Weg vom Auftrag bis zur Fertigstellung des Kunstwerks: Ortsstudium, Untergrunduntersuchung, Materialbestimmung, Modellbau, Fragen der Gewährleistung für rund 30 Jahre, Standfestigkeit, Absicherung, Zugangsmöglichkeit, dann erst die Fertigung und Aufstellung. In diesem Sinne sei die Kunst im Außenraum „kein freies Formentwickeln“.

Treue zum Material Stein

Dass es Otterbach jedoch gelinge, diesen umfassenden Ansprüchen gerecht zu werden, beweise er unter anderem mit seiner Treue zum Material Stein, aber auch mit der absolut individuellen Gestaltung einer jeden Aufgabe und dem handwerklichen Ethos sowie der Ästhetik der geometrisch sauberen Kanten (hard edge). Ohne einen bestimmten Stil zu verfolgen, lasse Otterbach so eine Art von „dialogischer“ Form entstehen, damit die Skulptur im öffentlichen Raum erst richtig 'siedeln' könne. Man darf also auf die ergänzende Ausstellung in Isny ebenso gespannt sein.