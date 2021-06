Viertklässler zündeln im Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Einheit Feuer im Sachkundeunterricht bekamen die Schüler der Klasse 4d von ihrem Klassenlehrer Stefan Betz die Aufgabe, auch einmal selbstständig ein Lagerfeuer zu machen.

Jede Gruppe musste sich dazu das nötige Material wie Papier, Stroh, Zeitung, Holzscheite und natürlich Streichhölzer besorgen. Dann wurde zuerst einmal im Klassenzimmer genau überlegt, was alles zu tun ist und anschließend im Wald ausprobiert, ob das Lagerfeuer denn auch wirklich brennt.

In Gruppen organisierten die Kinder so ihr Feuer. Nach dem erfolgreichen Anzünden grillten die Kinder dann genüsslich ihr Stockbrot, so dass das Feuer nicht umsonst gebrannt hatte. Am Ende löschte jede Gruppe sehr gründlich ihre Lagefeuer auf unterschiedliche Weise, so dass auch das Löschen gelernt wurde. Zum Glück gab es keine Verletzten und verbrannt hat sich auch niemand, außer vielleicht das ein oder andere Stockbrot. Zum Schluss räumten die Schüler alles wieder prima weg und außer vier etwas dunkleren schwarzen Flecken auf dem Weg ist nun nichts mehr zu sehen.