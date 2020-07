Viertklässler machen Schlagzeilen

16 Schülerinnen und Schüler sitzen konzentriert auf ihren Plätzen und sind völlig in die Schwäbische Zeitung vertieft. Manche Jungen lesen den Sportteil, andere wiederum interessieren sich mehr für die Politik. Die nächsten lesen Traueranzeigen und so weiter. Große Begeisterung erweckt außerdem die Kinderseite. Organisiert hat all das der Lehrer Stefan Betz. Eines Mittags rief er bei der Schwäbischen Zeitung an, um sich zu erkundigen, ob es möglich wäre zwei Wochen die Zeitung für eine Klasse zu bekommen. Die Begeisterung der Klasse war groß. So liegt nun jeden Tag ein großer Stapel Zeitungen vor dem Schultor und wartet darauf gelesen zu werden. Anlass für das tägliche Lesen der Zeitung ist das Zeitungsprojekt, das die Klasse 4 der Abt-Hermann-Vogler-Schule Haisterkirch gerade durchführt. Am Ende des Projekts soll eine eigene Klassenzeitung über die vergangenen vier Schuljahre erstellt werden. Text von Lina Jedelhauser. Foto: Stefan Betz