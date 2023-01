Viertklässler besuchen die Küche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Thema „Wohin nach Klasse 4?“ besuchten die Viertklässler der Grundschule auf dem Döchtbühl die Zehntklässler der Werkrealschule in der Küche. Die Gruppe hatte mit Unterstützung der Lehrerin Hiltrun Saile für die Besucher schon erste Vorbereitungen getroffen und die Arbeitsplätze vorbereitet.

Nach dem obligatorischen Händewaschen bekam jeder Grundschüler eine Schürze angezogen und dann ging es auch schon an die Arbeit: Gemeinsam mit den Großen produzierten sie Fruchtspieße. Dazu schnitten die Kinder Obst in mundgerechte Stücke, wuschen Trauben und schmolzen vorsichtig Schokolade. Dann durften sie endlich an die wirkliche Arbeit gehen: Jeder bekam einen Holzspieß und spießte auf, auf was er gerade Lust hatte. Dann löffelten die Kinder noch die flüssige Schokolade darüber und konnten dann – endlich – genüsslich ihren eigenen Fruchtspieß verspeisen. Das Abspülen durften die jungen Kinder dann zum Glück den großen Schülern überlassen, die sicher auch noch den ein oder anderen Fruchtspieß als Stärkung verzehrt haben. Ein herzliches Dankeschön für diesen tollen Einblick in die Küche.