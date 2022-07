Viertklässler besuchen die Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen besuchten vergangene Woche die Feuerwehr in Bad Waldsee. Nico Neigum, freiwilliger Feuerwehrmann und Hausmeister der Döchtbühlschule, führte die interessierten Kinder durch die Feuerwache. Es gab vieles zu bestaunen: eine Rutschstange aus dem ersten Stock hinunter, die die Kinder aber leider nicht benutzen durften, zahlreiche verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und natürlich die Leitzentrale sowie den Feuerwehrumkleideraum.

Was macht so ein Feuerwehrmann eigentlich, wenn es einen Alarm gibt? Das konnten die Kinder Schritt für Schritt beobachten und miterleben – selbstverständlich ohne Alarmierung. Was einige Schüler dann doch schade fanden.

Der Höhepunkt war sicherlich das Wasserspritzen mit einem echten Strahlrohr. Ein Schüler meinte zum Schluss: „ Das war so cool. Gehen wir da morgen wieder hin?“

Zum Schluss wurden die Kinder beim Gruppenfoto noch von der Feuerwehrsirene überrascht. Ein echtes Erlebnis.