Viertklässler besuchen das Gymnasium

Die Viertklässler der Döchtbühlschule besuchen zum Thema „Wohin nach Klasse 4?“ die verschiedenen Schulen auf dem Döchtbühl, um sich selbst einmal ein Bild der verschiedenen Schularten zu machen. So besichtigten die Grundschüler im Gymnasium den Chemiesaal. Dort wurden sie von den Elftklässlern von Lehrer Markus Janssen in Empfang genommen und führten in kleinen Gruppen verschiedene Experimente durch. Im Mittelpunkt stand das Thema „Feuer“ und so wurde Mehlstaub zur Explosion gebracht, Teebeutelraketen stiegen in die Luft, durch Reibung wurde ein Feuer entfacht und scheinbar ein Eiswürfel angezündet. Die Großen kümmerten sich darum, dass nichts anbrennen konnte, ließen sich Löcher in den Bauch fragen und unterstützten die Grundschüler, wo es nötig war. So gab es viele staunende und glückliche Gesichter; und auch die Lehrer strahlten, wenn über Ideen zur Erweiterung oder Abwandlung der Experimente diskutiert wurde. Zum Schluss besuchten die Viertklässler noch den Rektor Mark Overhage und stellten ihm einige Fragen rund ums Gymnasium. Für die Grundschüler war es auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis und das Gymnasium hat jetzt sicher einen bleibend Eindruck hinterlassen.