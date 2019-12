Viertklässler bestaunen Feuer-Experimente

Im Sachunterricht ist für die Viertklässler der Döchtbühlschule jüngst das Thema Feuer auf dem Stundenplan gestanden. Nach einigen eigenen Experimenten besuchten die Viertklässler laut Pressemitteilung der Schule mit ihrer Klassenlehrerin Marion Betz auch den Chemiesaal im Institut auf dem Döchtbühl.

Chemielehrer Helmar Fischer führte dort einige Experimente dazu durch, die die Kinder so ganz sicher nicht machen dürfen, da es dabei gewaltig knallen, stinken und brennen kann, teilt die Schule weiter mit. Nach einer kurzen theoretischen Einführung ging es schon los: Bei einem einfachen Experiment konnten die Zuschauer schnell erkennen, dass nicht Luft brennt, sondern Sauerstoff, der in der Luft enthalten ist. Danach ging es darum, wie man unterschiedliche Brände löschen kann, und vor allem, wie man das auf keinen Fall tun sollte. Dass Benzin brennt, wussten alle – aber dass man so einen Brand mit Wasser nicht löschen kann, war allen neu, denn das Benzin schwimmt auf dem Wasser, weil es leichter ist und brennt einfach weiter. Ersticken ist hier die Lösung. Die aufmerksamen Schüler hatten ihre wahre Freude an den Versuchen und bedachten Helmar Fischer mit kräftigem Applaus. Und warum Fischers Zaubersalz vermischt mit Sägemehl mit einem Spritzer Wasser zu brennen beginnt, muss wohl ein Geheimnis bleiben, Denn auch auf Nachfragen verriet der Chemielehrer sein „Familienrezept“ nicht, wie die Schule abschließend schreibt.