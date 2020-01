Vier Verletzte wegen rücksichtslosem Lkw-Fahrer

Beim Auffahren auf die Bundesstraße 30 an der Anschlussstelle Bad Waldsee Süd hat ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen den fließenden Verkehr ausgebremst und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Trotz vier Leichtverletzten und nicht unerheblichem Sachschaden fuhr er weiter. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt jetzt wegen der Verkehrsstraftat und sucht Zeugen.

Gegen 8.45 Uhr befuhr der Lastwagen laut Bericht die Auffahrt zur B 30 in Richtung Ravensburg. Obwohl sich auf der Bundesstraße mehrere Autos in gleicher Fahrtrichtung näherten, fädelte der Lkw-Fahrer ein und zwang zunächst einen bisher unbekannten Autofahrer zu einer Vollbremsung. Hinter diesem Auto fuhr ein Nissan Qashqai, dessen 68-jähriger Fahrer ebenfalls kräftig auf das Bremspedal treten musste, um eine Kollision mit dem Vordermann zu verhindern. Der nachfolgende VW Up war nicht mehr rechtzeitig zu stoppen. Dessen 18-jährige Fahrerin fuhr dem SUV mit relativ hoher Geschwindigkeit ins Heck.

Der Nissanfahrer und die drei Insassen im VW-Kleinwagen verletzten sich, glücklicherweise aber nicht schwer. Alle Vier kamen nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser. Der Lastwagenfahrer unterbrach seine Tour trotz des Unfallgeschehens nicht und entfernte sich von der Unfallstelle.