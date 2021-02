Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Leichte Verletzungen erlitten haben vier Personen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr auf Bundestraße 30 in der Ortsdurchfahrt Gaisbeuren ereignete.

Während laut Polizei ein 36-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel warten musste, fuhr eine 37-jährige Skoda-Fahrerin ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Alle vier Insassen wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda der Frau musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10 000 Euro.