Vier neue Corona-Fälle in Bad Waldsee

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist am Donnerstag erneut gestiegen. Allerdings nur gering. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 68,5 Menschen im Kreis pro 100.000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Am Vortag waren es 65,6. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts hervor.

Im gesamten Kreisgebiet waren es im selben Zeitraum 215 positive Tests. Erneut hat es zudem zwei Todesfälle gegeben. Damit steigt der Wert weiterhin kontinuierlich an.