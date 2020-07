Vier neue Corona-Fälle in Bad Waldsee

Gleich vier neue bestätigte Corona-Fälle hat es in den vergangenen Tagen in Bad Waldsee gegeben. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor. „Die Personen gehören alle demselben Haushalt an“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Demnach sind in der Kurstadt bislang ingesamt 41 Corona-Fälle bekannt geworden, 34 davon sind bereits wieder gesund. In Aulendorf liegt die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle bei sieben. Alle sieben Personen haben sich von dem Virus erholt. In Bergatreute gab es 16 bestätigte Corona-Fälle, auch hier sind alle Betroffenen wieder gesund.