Vier Lokale laden zur ersten „DJ Nacht“

Vier Waldseer Gastronomen laden nach dem „Bad Waldseer Lauffieber“ am Samstag, 11. Mai, ab 21 Uhr erstmals zu einer „DJ Nacht“ in die Altstadt ein. „Wenn es mit dem Lauffieber in der Innenstadt ein so großes Event gibt, dann wollen wir den Leuten auch im Anschluss daran abends noch einen Grund dafür bieten, länger in der Stadt zu bleiben“, begründet Ansgar Maigler, Wirt im „Ratskeller 1723“, warum es nach der erfolgreichen Musiknacht im Herbst künftig ein zweites Musikevent im Frühjahr geben soll.

Geboren hat Maigler diese Idee gemeinsam mit Gere Amann vom „Czardas, mit Roland Klingele vom „Hasen“ und mit Markus Lutz von der „Galerie“. Ziel war es, in jedem Lokal einen anderen Musikstil aufzulegen, um diese erste „DJ Nacht“ für das Publikum attraktiv zu machen. Und dies dürfte der Fall sein, weil neben Funky Beats, Hip Hop, Reggae, House und Electro auch Oldies der 70-er und 80-er Jahren sowie Schlager und neue Deutsche Welle für gute Tanzmusik sorgen werden.

Wer also nach der Lauffieberparty ab 19 Uhr auf der Hochstatt mit den „Hossen“ noch lange nicht nach Hause gehen möchte, dem sei der Besuch dieser „DJ Nacht“ empfohlen.

Die Übersicht:

Czardas Café Bar: Funky Beats mit Stereo Tam Tam.

Galerie: King Buddy (Hip Hop & Reggae) sowie Masaje (House & Electro)

Ratskeller 1723: DJ Mülli (70-er und 80-er Jahre)

Weinstube zum Hasen: Schlager & Neue Deutsche Welle

Einlass zur DJ-Nacht ist ab 20.30 Uhr. Der Eintrittsbändel kostet fünf Euro und ist nur an der Abendkasse erhältlich.