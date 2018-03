Viele Waldseer halten B30-Auffahrt für „lebensgefährlich“

Für viele Bad Waldseer steht fest: Die B30-Auffahrt Bad Waldsee-Süd ist eine Gefahrenstelle. Das jedenfalls hat eine nicht repräsentative Abstimmung auf Schwäbische.de ergeben.

Wegen des fehlenden Beschleunigungsstreifens und der eingeschränkten Sicht an der Auffahrt in Richtung Gaisbeuren kracht es immer wieder. Erst kürzlich berichtete die Polizei von einem solchen Auffahrunfall. Während das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, die Auffahrt sei statistisch gesehen kein Unfallschwerpunkt, mahnen die Waldseer Fahrschulen, an dieser Stelle besonders aufzupassen.

Am Ende des Artikels durften die Leser abstimmen. Die SZ wollte wissen: „Sehen Sie die B30-Auffahrt Bad Waldsee-Süd als Gefahrenstelle?“ Das Ergebnis ist eindeutig: Während gut 83 Prozent der Teilnehmer (346 Stimmen) mit „Ja“ stimmten, sprachen sich nur 14,2 Prozent (59 Stimmen) für „Nein“ aus. Der Rest (2,9 Prozent) der Leser klickte „Weiß nicht“ an. Insgesamt beteiligten sich 408 Personen an dem Onlinevoting.

„Wer sich auskennt weiß, dass er nichts sieht“

Währenddessen diskutierten zahlreiche Leser das Thema im Netz. Die meisten warnen vor dieser Auffahrt und sprechen sich für eine schnelle Entschärfung der Gefahrenstelle aus – beispielsweise, indem ein Busch entfernt würde, der die Sicht einschränkt. So kommentierte Walter R.schreibt auf Schwäbische.de: „Wenn ich mich richtig erinnere, hat unser Bürgermeister Herr Weinschenk bereits vor Jahren diese Auffahrt als gefährlich bezeichnet und Abhilfe versprochen. Aber wie so vieles hier ist es dann in der Versenkung verschwunden“.

Auch Elisabeth H. ärgert sich: „Besonders gefährlich, wenn die Sonne morgens tief steht. Da sieht man nichts und kann nur hoffen, dass nichts kommt.“ Auch Maic B. findet: „Wenn da einer mit zu hohem Tempo von der B30 kommt und du willst auf die B30, dann ist das immer sehr gefährlich.“ Das findet auch Angelika S.: „Total unübersichtlich“, kommentiert sie auf der Facebook-Fanseite „Schwäbische.de Oberschwaben“. „Wer sich auskennt weiß, dass er nichts sieht. (...) Lebensgefährlich.“

Es gibt aber auch andere Stimmen, die finden: Wer an der B-30-Auffahrt einen Unfall baut, ist selbst schuld. So amüsiert sich Herby H. in der Facebookgruppe „Bad Waldsee ,IN’“ über Forderungen nach einer Entschärfung der Gefahrenstelle. „Natürlich sind da schon Unfälle passiert, aber wenn man alle Stellen, wo Unfälle passiert sind, als gefährlich erachtet, muss man den Verkehr stilllegen“, findet er. Eine vorausschauende Fahrweise und gegenseitige Rücksichtnahme seien eher angebracht.

Auch Nathalie K. ist überzeugt, wenn „man defensiv fährt, ist die Ausfahrt meiner Meinung nach völlig okay“. Sebastian W. drückt es härter aus: Wer an einer so schlecht einsehbaren Stelle nicht in der Lage sei, vorsichtig heranzufahren, ist seiner Meinung nach „ebenso unfähig, ein Fahrzeug zu führen“.