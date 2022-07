Viele Spenden für die Kapelle Osterhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein bisschen spät, aber umso erfreulicher können wir über das Ergebnis des dritten Kapellenfestes in Osterhofen berichten. Am Helferfest Ende Juni wurde nach Erhalt und Abzug aller Rechnungen der Reinerlös an die Ortsvorsteherin Rosa Eisele von sage und schreibe 2400 Euro überreicht. Dazu zählen kann man noch im Rahmen des Kapellenfestes die Gulaschsuppendosen, die persönlich vom Vorstand des Fördervereins Kapelle Osterhofen, Markus Schmid mit einem Gewinn von 240 Euro verkauft wurden. Das ist noch nicht Alles, im Spendenkapellchen waren ebenfalls noch 325 Euro. Ein großer Dank gilt der jungen Helfermannschaft hinter Magic Waibel und Florian Eisele, sowie dem Wirteteam von Didi’s Bierstadel, dem Sportverein Haisterkirch für das Ausleihen des Zeltes, Klaus Heine für das Überlassen des Grillwagens und Leiers für die Zeltheizung. Überwältigend ist jedes Mal die reichliche Auswahl an Kuchen und Gebäck, das von den Bäckerinnen in und um Osterhofen mit Liebe für ihr Käppele gebacken wurde. Das schöne Wetter spielte natürlich eine enorm große Rolle, dadurch wurde den zahlreichen Besuchern und den fleißigen Helfern ein rundum gelungenes Fest beschert. Ein großes Vergelts Gott vom Fördervererein.