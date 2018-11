Viele Neuerungen bei Adventsmarkt „Lichtmomente“

Bereits zum neunten Mal organisiert Bettina Daiber den Adventsmarkt „Lichtmomente“ rund um den Klosterhof in Haisterkirch mit – doch die Vorbereitung war bislang nie so aufwändig wie in diesem Jahr. Der Grund: Die Stadt hat von der Organisatorin aufgrund der Größe der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept und Brandschutzpläne gefordert. Das alles bringt Veränderungen des Ein-Tages-Weihnachtsmarktes am Samstag, 24. November, mit sich. Rund 2000 Besucher werden wieder erwartet.

Seit Januar laufen die Vorbereitungen für den Adventsmarkt. Viele Tage hat Daiber mit der Ausarbeitung der städtischen Anforderungen zugebracht. Dabei wurde sie von städtischen Mitarbeitern und der Ortschaftsverwaltung unterstützt. „Aber insgesamt waren es vier Wochen Mehraufwand“, beziffert Daiber die Tragweite des zusätzlichen ehrenamtlichen Engagements und kennt die Neuerungen, die daraus resultieren, ganz genau. So dürfen sich heuer 450 Personen gleichzeitig im Gebäude aufhalten. Die maximale Personenanzahl wird an der Türe kontrolliert. „Da bitten wir schon mal um Verständnis, falls jemand zu Stoßzeiten ein paar Minuten warten muss“, so Daiber. Die Wartezeit könne gleichwohl auf dem Außengelände kulinarisch überbrückt werden.

Das neue Sicherheitskonzept und die Brandschutzpläne haben außerdem eine Neuordnung der Stände mit sich gebracht. Dadurch ist die Anzahl der Aussteller auf 40 begrenzt. Das hatte einige Absagen für potentielle Interessenten zur Folge. Das zweite Obergeschoss, das im vergangenen Jahr versuchsweise geöffnet wurde, wird nun als fester Bestandteil der Veranstaltung etabliert. Sowohl im Gebäude als auch im Freigelände kommt es zu Neuausrichtungen der Stände. „Die Feuerwehrstellplätze müssen frei bleiben“, begründet Daiber die Neuordnung und bittet die Besucher an der Gemeindehalle zu parken, damit die Feuerwehrzufahrten nicht zugeparkt werden. Aus Verkehrssicht wird es außerdem eine Neuerung geben, die sämtliche Verkehrsteilnehmer betrifft, die durch Haisterkirch fahren. Rund um den Veranstaltungsort gilt an diesem Tag Tempo 30.

Und noch eine weitere Änderung zum üblichen Ablauf muss Daiber mitteilen: „Das musikalische Rahmenprogramm muss leider entfallen, weil die Kirch noch in der Innenrenovierung steckt.“ Die Feuershow um 20 Uhr kann allerdings wie gewohnt stattfinden.

Vier neue Aussteller finden sich heuer im Ausstellerverzeichnis wieder. Einerseits gibt es Wildfleisch aus Mittelurbach sowie die Textilwerkstatt vom Bodensee zu erleben. Andererseits wird Holzkunst aus Äpfingen sowie „Hölzlie und Stöfflie“ aus Steinach angeboten. Darüber hinaus gibt es etliche Aussteller, die seit Beginn an dabei sind. Und so finden sich Walk-, Filz- und Stoffprodukte, Hüte, Duftöle und essbare Geschenke sowie Schachteln, Honig und Malerie auf dem Advenstmarkt wieder.

Obwohl die Vorbereitungen so zeitintensiv waren, freut sich Daiber nun auf die „Lichtmomente“. Warum sie die ganze Arbeit auf sich nimmt? Für die Hittelkofenerin mit einem Lächeln leicht zu beantworten: „Das ist mein Baby, ich habe es ins Leben gerufen und bekomme sehr viel Rückhalt. Und ich will unbedingt das zehnjährige feiern.“ Ihr Stand, die Essbar, wird sich in diesem Jahr ebenfalls etwas verändert präsentieren. Daiber wird Tapas anbieten – auch vegetarische und vegane.