Viele Ehrungen beim Sammler-Sommerfest

Im Verlauf des eigens dafür veranstalteten Sammlerfestes am Sonntag nach dem Kinder- und Ölmühlefest wurden von Sammlerkönig Berthold Schmidinger und seinem Vize Andreas Hepp verdiente Sammlerinnen und Sammler für ihre langjährige Mitwirkung im Sammlervölkle geehrt. Durch die ausgefallene Fasnet in den Jahren 2021 und 2022 sammelten sich doch ziemlich viele nachzuholende Ehrungen an.

Für 2021 wurde für unglaubliche 50 Jahre Nico Feldmann mit einer Urkunde bedacht. Für 40 Jahre wurden gleich drei Mitglieder des Sammlervölkles mit einer Urkunde ausgezeichnet. Dies waren: Christoph Mayer, Gerda Hymer und Thomas Grünvogel. 25 Jahre waren Marion Metzler und Heidi Hepp aktiv. Auch sie erhielten zum Dank eine Urkunde. Den Sammlerorden in Silber können sich Theresa Längle, Iris Herrmann, Birgit Hausmann, Heidi Fricker und Juliane Dobner an die Brust heften.

Auch 2022 sind die sagenhaften 50 Jahre vollendet worden. Claudia Springmann und Jochem Lock haben ihre Urkunde dafür erhalten. Die Urkunden für 40 Jahre im Sammlervölkle haben Ulrike Becker und der Sammlerkönig Berthold Schmidinger vom Vize Andreas Hepp überreicht bekommen.

Ebenfalls mit einer Urkunde bedacht wurden: Margit Schuschkewitz, Raimund Lang, Eva Heusohn-Linder und Zunftmeister Roland Haag – sie alle sind seit 25 Jahren im Sammlervölkle. Auch für 2022 wurde der Sammlerorden in Silber verliehen. Mit Stolz an der Brust dürfen ihn in Zukunft Dieter Stärk, Andrea Meier und Timo Abler tragen. Uli Hedderich erhielt vom Sammlerkoenig gar den Sammlerorden in Gold.

Die Veranstaltung, bei der man sich endlich mal wieder ungezwungen treffen und unterhalten konnte, war sehr gelungen und wurde immer wieder durch die Bobby’s und die Sammlermusik musikalisch untermalt.

Die Resonanz auf den „Sammlerball“ im Sommer war sehr gut. Nicht wenige Stimmen waren zu hören, die sich das eigentlich immer so vorstellen könnten.

So wurde bis in den frühen Abend gehockt, geschwatzt und gelacht. Auch die dienstälteste Sammlerin, Annemarie Bachner, war bis zum Schluss dabei und amüsierte sich mit den noch anwesenden Sammlerinnen und Sammlern, nicht ohne die eine oder andere Anekdote aus ihrer Zeit beim Sammlervölkle zum Besten zu geben.

Zum Schluss seien noch lobend die bewirtenden Jungelfer und Sammlermusiker Gebe Mayerhofer erwähnt. Er verköstigte die Sammlerschar mit Wurst und Wecken und einem Getränk. Der Anlass war sein Sechziger, den er nachträglich auf diese Weise mit seinen Sammlern feiern wollte. Er spendete die Würste nicht nur – er ließ es sich nicht nehmen, die Roten auch selber zu braten, und zwar so, wie er sie gerne hat. Fazit: Ein tolles und sehr gelungenes Fest.