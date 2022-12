Viele Besucher beim Waldseer Rathausadvent und Adventsglühen

Die Temperaturen um den Gefrierpunkt haben gepasst zum Auftakt von Rathausadvent und Adventsglühen am Donnerstagabend in der Altstadt. Wenn es jetzt noch „leise gerieselt“ hätte vom Winterhimmel, dann wäre die Vorweihnachtsstimmung perfekt gewesen. Den gut 150 Gästen beim Öffnen des ersten Türchens am Rathausgiebel gefiel die nette Atmosphäre aber auch ohne Schnee.

Die Waldseer Imkerfamilie Honisch ist positiv gestimmt und bietet auf dem Hochstatt-Weihnachtsmarkt weihnachtliche Geschenkboxen mit Honigprodukten an. (Foto: Sabine Ziegler)

Die wohlwollenden Worte von OB Matthias Henne zur Eröffnung dieser „Waldseer Weihnacht“ wurden jedenfalls mit großem Beifall goutiert. Passend dazu gab es weihnachtliche Weisen seitens der Stadtkapelle und natürlich Glühwein und Punsch satt zu moderaten Preisen am Stand der Gugga-Gassa-Fetz-Band.

Türöffnungen am mächtigen Rathaus-Schaugiebel sind allabendlich

Zwei Jahre hat sich Henne coronabedingt gedulden müssen, bis er als neues Stadtoberhaupt endlich einmal diesen Rathausadvent eröffnen durfte. Diese Türöffnungen am mächtigen Schaugiebel werden bis zum 24. Dezember allabendlich um 17 Uhr wieder viele Waldseer und ihre Gäste in die gute Stube der Stadt locken zum gemütlichen Beisammensein im Advent.

„Ich freue mich sehr, dass der Rathausplatz gleich zum Auftakt so gut gefüllt ist – das zeigt doch, wie sehr uns allen in der Pandemie das Zusammensein gefehlt hat und wie groß jetzt der Wunsch ist, sich mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen zu treffen in unserer schön geschmückten Innenstadt“, so der Oberbürgermeister in seiner Begrüßungsrede.

„Adventsglühen“ mit zehn Hütten auf der Hochstatt

Für diesen Auftritt hat Henne eigens die Weihnachtsfeier der Rathausbediensteten in der Durlesbachhalle Reute kurz verlassen und mit seiner Familie noch einen Abstecher gemacht zum Weihnachtsmarkt namens „Adventsglühen“ mit zehn Hütten auf der Hochstatt.

Hier wurde den „Hennes“ am „Holzträume“-Stand von Sandra Woserau denn auch gleich eine kleine Holztafel mit geschnitzter Henne überreicht, die der Sohnemann stolz davontrug.

„Gleich in der ersten halben Stunde haben Kurgäste bei uns eingekauft und waren begeistert von der adventlichen Atmosphäre in der Stadt“, zeigte sich die Waldseerin zufrieden mit dem Auftakt des dreitägigen Marktes, der am Samstag, 3. Dezember, nochmals von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist. Der Wochen- und Bauernmarkt findet sich deshalb auf der Grabenmühle.

Heilkräutertees, Salben und Salze

Direkt nebenan zeigte das Kloster Reute Präsenz mit Heilkräutertees, Salben und Salzen und auch hier herrschte Frequenz. „Eine tolle Auswahl an Geschenkideen zu Weihnachten, da nehme ich doch gleich was mit“, freute sich etwa Brigitte Henkner aus Königseggwald, die zur Reha in Bad Waldsee weilt und sich von Kräuter-Schwester Birgit Bek sachkundig beraten ließ.

Auch am Stand von Andreas Honisch herrschte Optimismus vor, zumal die Imker-Familie ihren Honig und weitere Produkte aus heimischer Produktion nicht nur im Glas anbieten, sondern auch in weihnachtlichen Geschenkboxen. Eine gute Idee fürs Fest, die dem Trend nach regionaler Ware Rechnung trägt.

Auftritte der Stadtkapelle, des Musikers Jorge und der Highland Pipes and Drums

Alles in allem zeigten sich die Besuchenden an diesem nasskalten Abend auf der Hochstatt-Meile entspannt, bevölkerten zahlreich die Stehtische an den „Kulinarik“-Hütten und freuten sich über die Auftritte der Stadtkapelle, des Musikers Jorge und der Highland Pipes and Drums of Waldsee.

Am Samstag, 3. Dezember, gibt’s auf der Hochstatt-Bühne übrigens bereits ab 14 Uhr etwas auf die Ohren mit Andreas Herkommer, Marinechor und Alphornbläsern Aulendorf sowie Jorge.

Lange Einkaufsnacht am Freitag, 2. Dezember

Am Freitagabend, 2. Dezember, wird diese „Waldsee-Weihnacht“ erweitert mit einer „Langen Einkaufsnacht“ des Unternehmerforums mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Der Einzelhandel hoffte im Vorfeld darauf, dass die Kundschaft sowohl dieses Angebot als auch die drei kommenden Adventssamstage für den Kauf von Weihnachtsgeschenken vor Ort nutzen wird. Schließlich verloren alle Fachgeschäfte in den Corona-Jahren Umsätze an den Internethandel und möchten nun wieder einiges aufholen.

Für einen Einkaufsbummel in der Altstadt kann das Auto übrigens daheim bleiben: Die Stadt schickt den Citybus an den Adventssamstagen und am Heiligen Abend kostenlos im Halbstundentakt auf die Straße.

Zwei weitere Veranstaltungen am Wochenende

Und wer dann genug gekauft, geredet und gekostet hat, der kann an diesem Waldseer Weihnachts-Wochenende am Sonntag noch zwei weitere Veranstaltungen besuchen: um 17 Uhr unter freiem Himmel einen ökumenischen Gottesdienst zur vierten Türchen-Öffnung am Rathaus und um 20 Uhr bei „Kultur am See“ im Haus am Stadtsee einen Kabarett-Abend mit Bernd Kohlhepp.