Viel los für die Kids in der Stadtbücherei Bad Waldsee während der großen Schulferien

In den vergangenen Wochen ist in der Stadtbücherei von Bad Waldsee ein vielfältiges Kinderprogramm geboten worden. Das teilt die städtische Einrichtung mit.

Der Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ ging mit großem Andrang an den Start: 125 Kinder und Jugendliche kamen am ersten Ferientag in die Bücherei und standen in den Startlöchern, um über die Sommerferien spannende Bücher zu lesen und sich die Chance auf tolle Preise zu sichern.

Bei bestem Hochsommerwetter freuten sich Anfang August um die 50 Kinder über eine Vorlesestunde im Freibad: Die Geschichten vom Grüffelo und den Olchis wurden mit einem Kamishibai – ein japanisches Bilderbuchtheater – gezeigt. Gleich am Tag darauf wurde im kühlen Foyer der Stadtbücherei intensiv gearbeitet: Illustratorin Patricia Thoma (Berlin) zeigte in ihrem Workshop „Unsere Zukunft träumen“ ihre Illustrationskunst und zeichnete mit den Teilnehmenden einen eigenen Comic.

Wer bisher noch nicht bei einer der Stadtbüchereiveranstaltungen dabei war: Am Freitag, 12. August kommt das Kindertheater Tiefflieger mit der „Grandiosen Clownsshow“ um 10 Uhr in die Grundschule am Döchtbühl. Hier gibt es noch Karten im Vorverkauf à vier Euro in der Stadtbücherei.