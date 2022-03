Viel los bei der Frühjahrsausstellung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es wimmelte vor dem Neyer-Forum: Die Neyer Landtechnik GmbH blickt zurück auf ein erfolgreiches Wochenende der diesjährigen Frühjahrsausstellung.

Am 19. und 20. März haben sich zahlreiche Besucher auf dem Gelände der Neyer Landtechnik GmbH in Mennisweiler bei Bad Waldsee von Attraktionen aus den Bereichen der Landwirtschaft begeistern lassen. Über 3000 Gäste durften in der Sonne die ausgestellten Traktoren, Mähdrescher und Radlader von New Holland nicht nur bewundern, sondern auch probesitzen sowie sich von den Experten vor Ort beraten lassen. In der Ausstellungshalle des Neyer-Forums präsentierte sich das GEA Solution Center Allgäu-Oberschwaben mit dem Melkroboter DairyRobot R9500 sowie komplementären Robotern für die Automatisierung im modernen Stall.

Mit schwäbischen Käs’spätzle, Krautschupfnudeln und Bratwurst, die über Food Trucks ausgegeben wurden, blieb kein kulinarischer Wunsch unerfüllt. Bei anschließendem Kaffee und Erdbeerkuchen von der Landbäckerei Heinzelmann, konnten die Gäste die Pause zum Networking und fachlichen Austausch nutzen.

Überraschungsgast und Performance-Künstler Dirk Denzer (Veranstalter Internationales Varieté im Neyer-Forum 22.-24. April 2022) verzauberte Groß und Klein mit seinen Jonglier- und Ballonkünsten. Aus alter Tradition konnten die kleinen Nachwuchs-Traktorfahrer ihren Tretschlepper Führerschein im aufgebauten Traktor Parcours absolvieren.