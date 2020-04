Persönlich „Auf Wiedersehen“ und „Dankeschön“ zu sagen: Das waren Landrat Harald Sievers, Bürgermeister Matthias Henne und Direktor Peter Blank ein großes Anliegen, wie die Stadt Bad Waldsee am Mittwoch mitteilte. Deshalb trafen sie sich vergangene Woche im Bad Waldseer Rathaus, um Bürgermeister a.D. Roland Weinschenk persönlich in den Ruhestand zu verabschieden – natürlich mit gebührendem Abstand.

Den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand habe sich vor allem Weinschenk völlig anders vorgestellt. Er war in der vorletzten Woche in Quarantäne und konnte sich daher weder von den Mitarbeitern noch von seinem Nachfolger Matthias Henne, Landrat Harald Sievers und Direktor Peter Blank verabschieden. Dies sei nun in angenehmer und lockerer Atmosphäre nachgeholt worden. „Herr Weinschenk hat in den vergangenen 16 Jahren viel für Bad Waldsee getan, sich für die Stadt und die Menschen eingesetzt. Ein großes Dankeschön dafür“, sagte Henne.

Auch Sievers sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, Weinschenk zu treffen und ihm für seine Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene herzlich zu danken. „Wir hatten immer ein sehr gutes Miteinander, Sie waren stets zuverlässig. Durch Ihre unaufgeregte und engagierte Art und Weise haben wir stets gute Lösungen erarbeitet und zahlreiche Herausforderungen gemeistert. Außerdem danke ich Ihnen für die jahrelange Unterstützung im Kreistag, hier haben Sie sich immer und zu jeder Zeit zielorientiert eingebracht“, so der Landrat. Einen großen Dank sprach auch Bäderdirektor Peter Blank dem ehemaligen Rathauschef aus. Weinschenk wiederum dankte für die Gelegenheit, sich persönlich verabschieden zu können.

Seinen Ruhestand werde er in aller Ruhe in seinem Garten verbringen und mit Abstand in der wunderschönen Naturlandschaft Bad Waldsees.