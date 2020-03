Video: Das war die Wahl zum neuen Ersten Beigeordneten in Bad Waldsee

Es war die Negativ-Überraschung, mit der zum Jahreswechsel hin niemand gerechnet hatte: Ole Münder sagte kurz vor seinem Dienstantritt als neu gewählter Erster Beigeordneter aus gesundheitlichen Gründen ab.

Der Gemeinderat wählt am Dienstag, 17. März, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee einen neuen Ersten Beigeordneten. Wegen der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus dürfen nur 28 Zuschauer im Haus am Stadtsee dabei sein.

Wir zeigen euch die Sitzung im Live-Stream. Hier klicken.