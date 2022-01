VHS Team Bad Waldsee startet ins neue Semester

„In der Welt zu Hause“ ist die Volkshochschule Bad Waldsee mit ihrem neuen Programm für Frühjahr und Sommer 2022. Die Bildungsreise beginnt im neuen Semster mit einem Vortrag über Ostdeutschland und führt über die österreichische Küche und einem Besuch bei Inatura in Dornbirn in die Bilderfabrik Europas in Augsburg. In über 220 Kursen finden sich klassische Angebote wie Quigong, EDV-Schulungen und Kunst-Angebote. Auch Überraschungen wie Bogenschießen sind im Programm. Neu macht die VHS außerdem Angebote wie Lightpainting, Mundharmonika spielen und einen Tofu-Kochkurs. „Wir freuen uns trotz anhaltender Erschwernisse durch die Pandemie auf das neue Semester“, schreibt Beate Scheffold, Leiterin der Volkshochschule. Die VHS möchte mit ihrem Programm Lust aufs neue Semester machen. „Nach wie vor ist unsere Motivation sehr hoch“, so Beate Scheffold in der Vorstellung des Programms. Wer möchte, kann übrigens auch einen VHS Kurs, genauer einen Gutschein für einen Kurs verschenken.

Die Volkshochschule Bad Waldsee ist vor allem durch ihre Exkursionen in Kunst und Geschichte bekannt. So geht es dieses Jahr zu einer Ausstellung des Expressionisten Emil Nolde. Ebenfalls in der Pinakothek München besuchen Interessierte die Fotoausstellung „Living in one land, dreaming in another“ der iranischen Künstlerin Shirin Neshat. In Ulm gibt es Exkursionen rund um den Glockenturm und die Donau. Wer sich eher für das Menschsein interessiert, ist bei der Ausstellung „Das Wunder Mensch“ in Dornbirn richtig.

Auch Nachhaltigkeit bildet immer mehr einen Schwerpunkt der Volkshochschule. Ein gutes Duzend Angebote drehen sich um ökologischen Gartenbau, fachgerechten Altbaumschnitt und in Zusammenarbeit mit dem Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee um Themen wie Photovoltaik, Hybridautos und Energiespeicher. In der Planung ist außerdem der Kurs „Klimafit“, in dem Interessierte sich in unterschiedlichsten Bereichen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit schulen lassen können. Ziel ist, ein Netzwerk von Menschen zu bilden, die über Umweltschutz aufklären und Wissen vermitteln möchten.

Besonders wirbt die VHS auch für ihre Online-Vortragsserie „vhs.wissen live“. Dozenten sprechen via Zoom über die Rolle der Frau in Belarus, über Galaxien und schwarze Löcher oder Ethik und Politik der Migration. Und auch Kreatives steht im neuen Programmheft. Von einem Wochenendmalkurs über alte Handwerkskunst bis hin zu Musik, Tanz- und Fotografieangeboten ist viel zu finden. Auch einen Trickfilmkurs oder gemeinsames Singen von Menschen mit und ohne Behinderung hat die VHS im Programm. Beliebt ist auch alles, was mit Bewegung und Gesundheit zu tun hat. Ob Yoga, Line-Dance oder Wirbelsäulengymnastik. Hier geht es um Prävention und um gemeinschaftliche Bewegung und bewusstes Leben.

EDV-Kursen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Stadtseniorenrat soll es auch wieder geben. Pandemiebedingt sind diese Kurse in den letzten Semestern ausgefallen. Umfangreich wie nie zuvor sind dieses Mal die Angebote der Jungen VHS. Werdende Mütter, Familien, Kinder und Jugendliche sind dort richtig. „Wir wollen auch in Zukunft unsere Bildungsangebote in diesem Bereich ausbauen“, so Scheffold. Wer Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch lernen möchte ist bei der VHS genauso richtig. Neu im Programm sind ein Spanisch-Konversationskurs sowie ein Urlaubs-Crashkurse in den Sommerferien.

Die neuen Semesterpläne liegen in allen öffentlichen Einrichtungen aus und sind auf der Homepage der Volkshochschule zu finden. Anmeldungen sind über die Homepage, Anmeldekarten, telefonisch oder persönlich in der Geschäftsstelle der vhs möglich. Die Geschäftsstelle ist täglich (außer freitags) von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich dienstags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.