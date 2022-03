VHS startet mit neuen Kursen ins Frühjahr

Die VHS bad Waldsee startet mit einem bunten Programm in das Frühjahr. In vielen Kursen sind nach Mitteilung der VHS noch Plätze frei. Hier ein Überblick über die Angebote: Auf dem Programm steht „Basenfasten: Abnehmen - Entschlacken - Wohlfühlen“ mit Doris Blattner. Eine Basenfasten-Kur kann helfen, den Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise zu finden. Die Teilnehmer lassen eine Woche lang alle säurebildenden Lebensmittel weg. Dafür kommen Obst, Gemüse und Salat in allen Variationen auf den Speiseplan.Die Abende finden statt in der VHS Klosterhof 2, Bad Waldsee und zwar am Donnerstag, 24. März, Donnerstag, 31. März, und Donnerstag, 7. April, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr.

Unter Leitung von Alexander Saat gibt’s eine Grundkurs „Microsoft - Excel“ für Anfänger, Einsteiger und Senioren. Die Teilnehmer lernen mit Zahlen zu arbeiten und im ihre Ergebnisse als Diagramm darzu stellen. Diverse Praxisbeispiele bieten die Möglichkeit, das Erlernte direkt selbst umzusetzen. Der Kurs findet ebenfalls in der VHS am Dienstag, 29. März, von 18 bis 21 Uhr statt.

Ebenfalls im Angebot ist unter Leitung von Fatih Patir „Training für die Realschulabschlussprüfung - Quadratische, lineare Gleichungen und Parabeln“. Im Crash-Kurs wiederholen die Teilnehmer an zwei Temrinen alle Themenbereiche der Parabeln. Die Termine sind samstags, ab 2. April, von 8 bis 12 Uhr.

Svenja Kranz bietet den Kurs „Digitale Fotografie - so klappt es! Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene“ an. Themen sind: Wie funktioniert eigentlich meine Kamera? Wie geht das mit der Bewegungsunschärfe und dem verschwommenen Hintergrund? Termine sind am Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, jeweils 9 bis 17 Uhr.

Anjali Chaurasiya lädt in die „Indische Küche - vegetarisch“ ein. Die Teilnehmer erwarten köstliche, vielseitige und gesunde Gerichte: Currys, verschiedene Fladenbrote, Gewürzmischungen, würzige Chutneys, Pickles, Beilagen und Reisgerichte sowie heiße und kalte Getränke (Chai & Co.). Treffpunkt ist in Reute Durlesbach die Grundschule, Schulküche. Termin ist am Samstag, 2. April von 10.30 bis 14.30 Uhr.

Einen Schreinerkurs für Frauen bietet Lisa Vandea an. Keine Grundkenntnisse sind erforderlich. Aus Massivholz wird mit Hilfe einfacher Elektrowerkzeuge ein praktisches Klapptischchen gefertigt, das überall Verwendung finden kann. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse für den Umgang mit Stichsäge, Bohrmaschine und Akkuschrauber, typische Arbeitsgänge wie exaktes Zuschneiden, Dübeln und Verschraube und - fachgerechtes Schleifen und Tipps zur Oberflächenbehandlung. Ort ist die Realschule, Werkraum 2, am Sonntag, 3. April, von 10 bis 17 Uhr.