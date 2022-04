VHS startet mit neuem Programm

Die VHS Bad Waldsee beginnt das Frühjahrsemester mit vielen Ideen und neuen Kursen. Beliebt sind nach wie vor Sprachkurse, Gesundheitsangebote und Deutschkurse unter anderem für die Menschen die aus der Ukraine geflüchtet sind. Aber auch andere Kurse stehen hoch im Kurs. Plätze gibt es noch bei einigen Veranstaltungen.

Unter der Leitung von Sven Stöckle gibt es einen Vortrag über Sterben und Tod: Nach zwölf Jahren im Bestattungswesen ist Herr Stöckle heute als Pflegekraft und freiberuflicher Trauerredner aktiv. Der Vortrag findet in der VHS, Raum 1 (im 1. OG) in Klosterhof 2, Bad Waldseestatt und geht am Samstag, 9. April von 09.30 bis 12 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, maximal zehn bis zwölf Teilnehmer sind zugelassen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Kursnummer lautet 221-30600.

Für junge Zauberlehrlinge von sieben bis 14 Jahren gibt es einen Kurs von Fred Bossie „Zaubern lernen mit Diplom“. Zaubern können, wer will das nicht? In der Zauberschule von Zauberpädagoge Fred Bossie liegt Magie in der Luft. Der Kurs findet am 19. April von 10 bis 15 Uhr im Gymnastikraum der VHS (EG) statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, maximal zehn bis 15 Teilnehmer sind zugelassen. Der Eintritt kostet 45 Euro. Die Kursnummer lautet 221-20201.

Einen Nähführerschein können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren unter der Leitung von Margarita Kremp am Donnerstag, 21. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr machen. Dieser Kurs ist ein Angebot für Kinder, die Interesse haben, die Grundlagen des Nähens kennenzulernen oder sich auf den anstehenden Nähkurs vorbereiten möchten. Teilnehmer sollen mitbringen: Nähmaschine (mit Bedienungsanleitung) und eine Schere. Der Kurs findet in Raum vier der VHS statt. Fünf bis sechs Teilnehmer sind zugelassen, die Kosten liegen bei 27 Euro. Die Kursnummer lautet 221-21407.

Fitnessgymnastik am Morgen gibt es am 25. April von 8 bis 9 Uhr im Gymnastikraum der VHS unter der Leitung von Anita Maria Opitz. Der Kurs umfasst 13 Termine, die Kosten liegen bei 82 Euro. Die Kursnummer lautet 221-30209W.

Jo Brösele bietet „Theater spiele für jeden“ an. Die Kursnummer lautet 221-20301. In unterschiedlichen Rollenspielen werden eigene Fähigkeiten gefördert und entlockt. Körpersprache und Aktion, ganz ohne Wettbewerb. Selbstwertgefühl stärken, mutig werden und über sich hinauswachsen. Einfach sich und seine Möglichkeiten entdecken und Spaß haben. Der Kurs findet am 25. April von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Raum 1 der VHS statt. Die Kosten liegen bei 32 Euro.