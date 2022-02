VHS startet mit Fremdsprachenangebot ins neue Semester

Die VHS Bad Waldsee startet am 7. März mit einem umfangreichen Fremdsprachenangebot ins neue Semester und veröffentlicht in einer Pressemitteilung folgende Angebote.

In den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sowie Deutsch als Fremdsprache gibt es zahlreiche Kurse auf unterschiedlichen Niveau-Stufen. Die meisten Kurse finden im wöchentlichen Rhythmus zwischen März und Juni statt, daneben gibt es in den Sprachen Italienisch und Spanisch jeweils einen Kompaktkurs zu Beginn der Sommerferien.

Weitere Informationen gibt es unter www.vhs.bad-waldsee.de.

Konkrete Fragen beantwortet Eva Ehrmann, Koordinatorin für Sprachen und Integration an der VHS Bad Waldsee unter e.ehrmann@bad-waldsee.de oder unter 07524 / 943 053.

Auch in diesen Kursen sind noch Plätze frei: Bei dem Kurs „Rock the Billy“ mit der Kurs-Nr. 221-20906 unter der Leitung von Simone Fackler lernen die Teilnehmer in jeder Kursstunde eine Choreografie aus den Tanzrichtungen Swing, Rock’n’Roll und weiteren. Der Kurs findes freitags, ab 4. März von 19 bis 20 Uhr, zwölfmal statt. Treffpunkt ist in der Vhs. Eine Anmeldung ist nötig. Kosten betragen 72 Euro.

Beim Gartenbaukurs mit der Kurs-Nr. 221-11602 unter der Leitung von Stefan Grundner lernen die Teilnehmer praxisbezogen die Kunst des Gärnterns. Die Kurszeiten sind jeweils von 9.30 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr. Die Termine sind samstags am 5. März, 16. April, 14. Mai, 11. Juni, 10. September und 15. Oktober. Treffpunkt ist in Volkertshaus 2 in Bad Waldsee. Die Kosten betragen 312 Euro.

In dem Sport- und Gesundheitskurs Aroha mit der Kurs-Nr. 221-30215W trainieren die Teilnehmer Gesäß, Oberschenkel und den Bauch. Mitzubringen sind Sportkleidung, Sportschuhe und Getränk. Der Termin findet dienstags, ab 8. März von 17.30 bis 18.30 Uhr, zwölfmal im Gymnastikraum der Vhs in Bad Waldsee statt. Es kostet 76 Euro.

Wie Klimaschutz mit Neubau, Photovoltaik, Erdwärme, Energiespeicher und E-Auto funktionieren kann, vermittelt der Kurs Energiebündnis mit der Kurs-Nr. 221-10401 unter der Leitung von Christine Baier. Das Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee veranstaltet erstmalig mehrere Solarexkursionen zu fünf verschiedenen Orten mit fünf verschiedenen Themen.Die Adressen der Besichtigungsstandorte werden den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt. Der Kursort wird noch bekanntgegeben. Der Termin ist am Dienstag, 8. März, von 18 bis 19.30 Uhr und kostet 7 Euro.

Das Fitnessgymnastikprogramm aus Punches und Kicks mit der Kurs-Nr. 221-30216B findet dienstags, ab 8. März, von 19.45 bis 20.45 Uhr 14-mal im Gymnastikraum der Vhs in Bad Waldsee statt. Die Kosten betragen 88 Euro.