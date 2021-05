vhs-Projekt „Bring dich ein!“ startet durch

Die vhs Oberschwaben ist Pilotstandort des Projektes „Bring dich ein – Your Voice Matters!“. Die Kampagne #bringdichein ist Teil des Projekts, mit dem der Volkshochschulverband Baden-Württemberg gemeinsam mit sechs Volkshochschulen Menschen ohne Wahlrecht ansprechen möchte. Ziel des Projektes ist, diese Personen zu bürgerschaftlichem und politischem Engagement zu ermutigen. Das Projekt wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gefördert. Begleitet wird das Projekt von einer Social-Media-Kampagne: Auf dem Instagramm-Account #bringdichein gibt es immer aktuelle Beiträge von Teilnehmer*innen.

Im Mai und Juni finden die ersten Projekt-Veranstaltungen am Standort Aulendorf und online statt. Am 17. Mai 2021 besuchen die Teilnehmer*innen des aktuellen Orientierungskurses die öffentliche Gemeinderatssitzung in Aulendorf, um vor Ort zu erleben, was zuvor nur theoretisch besprochen werden konnte: „Wie funktioniert mein Stadtparlament? Was wird dort besprochen und warum ist das für mich wichtig?“.

Die erste zentrale Online-Veranstaltung mit prominenter Beteiligung findet am 18. Mai 2021 statt: Von 18.00 bis 19.00 Uhr gibt es ein digitales Live-Gespräch auf YouTube mit der Landtagspräsidentin Muhterem Aras.

Am 18. Juni 2021 von 9 bis 12 Uhr ist in Zusammenarbeit mit dem und im Hofgarten-Treff ein Kreativworkshop für Frauen geplant mit dem Thema: „Mein Leben als Frau in Deutschland gestalten“. Alexandra Gebhart, eine freischaffende Künstlerin aus Bad Waldsee, unterstützt die Teilnehmerinnen mit fachlichen Tipps und Tricks. Die Organisation übernimmt der Familien-Treff Aulendorf mit Unterstützung der Volkshochschule Oberschwaben. Infos und den Flyer mit dem Anmeldeformular gibt es im Hofgarten-Treff: Telefon 07525 / 9214965 oder bei der Geschäftsstelle der vhs Oberschwaben in Aulendorf; Tel. 07525 / 9239340. Anmeldeschluss ist der 11. Juni 2021.