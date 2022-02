VHS macht Lust auf Bildung

Mit neuem Elan startet die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee ins neue Semester. Eine Vielzahl an Angeboten bietet Bildung, Bewegung und Entspannung. Aktuell starten sechs neue Kurse, wie die VHS mitteilt.

Beim Kurs „EFH 2000, Photovoltaik-Energiespeicher, E-Autos“ machen die Teilnehmer mit dem Energiebündnis Bad Wurzach/Bad Waldsee Exkursionen zu neuen Energien. Hier geht es beispielsweise um Klimaschutz im eigenen Haus und E-Autos. Der Kurs startet am Dienstag, 15. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr. Die sechs bis 15 Teilnehmer zahlen sieben Euro.

„Rock the Billy“ ist ein neues Tanz- und Fitness-Konzept zu Swingmusik aus den 1940er-Jahren. Einen Kurs hierzu bietet Simone Fackler ab Freitag, 4. März, 19 bis 20 Uhr bei der VHS im Gymnastikraum, Klosterhof 2, an. Für insgesamt zwölf Einheiten zahlen die Teilnehmer 72 Euro.

In einem Gartenbaukurs vermitteln Stefan Grundner und Mireia Puente de al Vega, wie man einen biologischen Selbstversorger-Garten anlegt. Termine hierzu sind jeweils samstags am 5. März, 16. April, 14. Mai, 11. Juni, 10. September und 15. Oktober von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Die Teilnahme kostet 312 Euro.

Wer den Boogie-Woogie-Tanz der 1950er lernen möchte, kann dies im Gymnastikraum der VHS im Klosterhof 2 machen. Los geht es am Sonntag, 6. März, von 16.30 bis 17.30 Uhr. Der Kurs findet zehn-mal sonntags statt und die Teilnahme kostet 60 Euro.

Die VHS bietet auch einen Line-Dance-Kurs für Anfänger an. Dies ist ein Gruppentanz ohne Altersbegrenzung. Er findet montags ab 7. März, von 18 bis 19 Uhr, sechs-mal in der Steinstraße 13 in Bad Waldsee statt und kostet 45 Euro.

Unter der Leitung von Cornelia Schmid gibt es einen Online-Yoga-Kurs für Mamas. Er findet jeweils virtuell dienstags ab 8. März von 9.30 bis 10.30 acht-mal statt und kostet 62 Euro.

Anmeldungen sind bei der VHS Bad Waldsee möglich im Internet unter vhs.bad-waldsee.de, per E-Mail an info-vhs@bad-waldsee.de oder unter Telefon 07524 / 4 99 41.