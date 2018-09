VHS hat technische Probleme

Die Internetseite und das E-Mail-Postfach der Volkshochschule Bad Waldsee (VHS) sind seit einigen Tagen gestört. Anmeldungen zu den Kursen sind daher auf diesen Wegen nicht möglich. Die VHS bittet darum, sich persönlich (Klosterhof 2, geöffnet montags bis donnerstags 8.30 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr) oder per Anmeldekarte in den Briefkasten oder telefonisch unter 07524/49941 (eventuell Anrufbeantworter nutzen) anzumelden. Kursteilnehmer, die sich im Zeitraum seit vergangenem Montag, 24. September, per E-Mail oder Intenetseite angemeldet haben, werden ebenfalls gebeten, sich nachträglich nochmals auf einem der genannten Wege anzumelden.