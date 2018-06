VHS bietet noch freie Plätze im Integrationskurs ab September

Der erste Integrationskurs an der VHS Bad Waldsee, der im Oktober vergangenen Jahres begonnen hat, nähert sich seinem Ende. 25 Teilnehmer aus aller Herren Länder haben laut Pressemitteilung der Stadt inzwischen 600 Unterrichtseinheiten Deutsch absolviert.

Nach fleißigem Üben stellen sie sich Ende Juni der Abschlussprüfung „Deutschtest für Zuwanderer“. Die beiden engagierten Lehrkräfte Waltraud Ritter-Sturies und Siegfried König hätten ihre Gruppe bestmöglich auf die Prüfung vorbereitet, heißt es. Im Anschluss daran finden weitere 100 Unterrichtseinheiten zu den Themen Politik, Gesellschaft und Kultur statt, die mit der Prüfung „Leben in Deutschland“ abschließen. Der zweite Integrationskurs der VHS, der im Februar begonnen hat, befindet sich laut Mitteilung momentan etwa auf der Hälfte seines Pensums und ist mit 25 Personen ebenfalls voll besetzt.Währenddessen arbeite die Volkshochschule daran, einen dritten Integrationskurs auf die Beine zu stellen, der Ende September beginnen wird. „Aktuell sind noch einige Plätze für den neuen Kurs frei“, berichtet Eva Ehrmann, Koordinatorin für den Bereich Deutsch als Fremdsprache.

Wer sich für einen dieser Plätze interessiert, sollte sich möglichst vor den Sommerferien an die VHS wenden, damit alle bürokratischen Hürden rechtzeitig überwunden werden können. Teilnehmen können alle Migranten mit Verpflichtung, Berechtigung oder Zulassung für den Integrationskurs von Jobcenter, Ausländerbehörde oder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Liegt solch ein Dokument nicht vor, kann ein Antrag auf Zulassung beim Bamf gestellt werden. Weitere Auskünfte, beispielsweise zu genauen Bestimmungen, Lehrkräften, Kosten, Dauer oder Niveau, erteilt Eva Ehrmann per E-Mail an die Adresse ehrmann@vhs-badwaldsee.de.