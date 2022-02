VHS Bad Waldsee gestaltet Bildungslandschaft

Die VHS Bad Waldsee weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es für folgende Kurse noch freie Plätze gibt. Der Kurs Steuererklärung mit der Kurs-Nr. 221-70301 unter der Leitung von Markus Kieble, findet am Samstag, 19. März, von 9-18 Uhr in der vhs in Raum 2 statt. Die Kosten betragen 55 Euro.

Des Weiteren gibt es noch freie Plätze für den Goldschmiede-Kurs mit der Kurs-Nr. 221-20606 unter der Leitung von Cornelia Kreissle. Dieser findet freitags, ab 11. März, von 18 bis 21 Uhr zweimal in Wekraum 2 in der Realschule Bad Waldsee statt. Eine Anmeldung ist erwünscht. Die Kosten betragen 88 Euro.

Der Workshop für Ukulele-Anfänger findet am Samstag, 19. März von 10 bis 14 Uhr, in der vhs in Raum 4 statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Kosten betragen 48 Euro.