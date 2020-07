VHS Bad Waldsee erklärt Corona-Warn-App

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee beteiligt sich an dem Pilotprojekt „gesundaltern@bw“. Im Rahmen des Projekts sollen Bürger befähigt werden, sich aktiv mit digitalen Anwendungen und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Medizin und Pflege auseinanderzusetzen und diese kompetent und eigenverantwortlich zu nutzen. Die erste Veranstaltung beschäftigt sich mit der Corona-Warn-App

Auf diese Weise sollen die Bürger in die Digitalisierung des Gesundheitswesens mitgenommen und die Gesundheitsversorgung damit nachhaltig verbessert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. Am Projekt ist neben dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg ein breit aufgestelltes Netzwerk an Kooperationspartnern beteiligt. Es wird durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg unterstützt.

Als erste Veranstaltung bietet die Volkshochschule Bad Waldsee den Kurs „Die Corona-Warn-App: Digital gegen die Pandemie“ am Mittwoch, 29. Juli, um 18 Uhr an. Der Kurs ist kostenlos. Anmeldung und Information unter der Telefonnummer 07524/49941, per E-Mail an vhs-info@bad-waldsee.de oder online auf vhs.bad-waldsee.de