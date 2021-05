Verwaltungsausschuss tagt virtuell

Am Gymnasium Bad Waldsee sollen vier temporäre Klassenzimmer in Containern realsiert werden. Diesem Thema nimmt sich der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 18. Mai, um 18.30 Uhr an. Die Sitzung wird per Videokonferenz stattfinden. Die Voraussetzungen für derartige Videoschalten hat der Gemeinderat am 1. Februar mit einer Änderung der Hauptsatzung geschaffen. Interessierte Zuschauer können die Übertragung im Haus am Stadtsee – unter den geltenden Hygienebestimmungen – verfolgen. Laut aktueller Corona-Verordnung müssen Zuhörer bei der Teilnahme an Gremiensitzungen eine FFP2-Maske oder eine medizinische OP-Maske ab dem Betreten und bis zum Verlassen des Sitzungsortes tragen. Die Tragepflicht besteht also für die komplette Dauer der öffentlichen Sitzung. Die für Montag, 17. Mai, angesetzte Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik findet nicht statt.