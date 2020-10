Verwaltungsausschuss Bad Waldsee widmet sich Kindergartensituation

Über die Kindergartensituation in Reute-Gaisbeuren und Haisterkirch berät der Verwaltungsausschuss (VA) in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 3. November, um 18.30 Uhr in der Stadthalle. Bekanntlich soll der Kindergarten in Haisterkirch ausgebaut und in Reute ein neuer Kindergarten gebaut werden. Auf der Tagesordnung findet sich außerdem eine nbefristete Gemeindepauschale für das Tierheim in Berg sowie ein Fördertopf „Soziale Hilfen“.